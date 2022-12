Mauricio Israel tuvo minuto de furia por Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia: “Se están riendo de nosotros en nuestra cara”

20 de Diciembre de 2022

Mauricio Israel cuestionó que Daniela Aránguiz junto a Jorge Valdivia viajaran juntos a Estados Unidos.

Compartir

Mauricio Israel Avram, periodista, vivió un minuto de furia durante la edición de Sígueme y Te Sigo de este lunes, a raíz de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

Esto, luego de que se conociera que ambos viajaron junto a su familia a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año. Tras el quiebre matrimonial, que fue abordado por todos los medios, la ex pareja ha demostrado mantener una buena relación por sus hijos.

Sin embargo, para Mauricio Israel esta situación colmó su paciencia. “Todo el medio show, hablando pestes, diciendo que no lo va a perdonar y a la semana ya estás con la posibilidad de que puede dormir contigo”, comenzó diciendo.

“Yo no pesco más esta cuestión“, aseveró el panelista de Sígueme y Te Sigo, asegurando que ya le daba “lata” la situación.

Para Mauricio Israel, estuvieron “perdiendo el tiempo hablando días y no sé, y ellos se están riendo de nosotros en nuestra cara, en Miami todavía, y en Orlando, y nosotros comprando el circo. Yo no más”.

Ante su postura respecto a que no “contaran más” con su opinión sobre el tema, Andrés Baile lo encaró, pero Israel aseveró que “ya me aburrí ya, fome, tú hombre viejo en la farándula, entras en el circo y no eres capaz de darte cuenta que nos están vendiendo una pomada y nosotros como idiotas sacando números”.

Pero Mauricio Israel no se detuvo y acusó a Daniela Aránguiz junto a Jorge Valdivia de estar viajando “con la plata nuestra” porque ella “se paseó por todos los programas, (…) le pagaron y resulta que ahora con esa plata ellos se van de vacaciones“.

“Te estoy diciendo que somos unos giles por haber comprado este circo. Por favor, llevamos cuatro programas hablando de lo mismo. ¡Cuatro!”, insistió.

El cruce de Nataly Chilet con Mauricio Israel

Respecto al tema del dinero, Nataly Chilet quiso explicarle a Mauricio Israel que lo más seguro era que “ellos tenían plata para irse de vacaciones mucho antes de estas entrevistas” por la separación y la polémica con Anita Alvarado.

Ante esto, el periodista deportivo le pidió a su colega que entendiera “la sutileza de la ironía, por favor, entiéndela”, pero ella le pidió que no la tratara de “tonta”.

“Tú me estás tratando de tonto a mí, de que tú crees que yo creo que ellos no tenían plata para irse de vacaciones. Cuando hace una ironía, lo que está tratando de decir es que ellos montan un show, cobran por un show y después se van y se ríen de todos nosotros. Se acabó”, respondió Mauricio Israel.