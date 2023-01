El desconocido vínculo de actor de Juego de Ilusiones con el fallecido detective de la PDI

19 de Enero de 2023

En un mensaje en redes sociales, Contreras explicó que su relación con Valdés se extiende desde el colegio, donde eran compañeros.

El actor Felipe Contreras, uno de los protagonistas de Juego de Ilusiones, la nueva teleserie diurna de Mega, lamentó la muerte del comisario Daniel Valdés, funcionario de la PDI que fue abatido en La Cisterna.

“Asesinaron a un compañero con el que crecí en el colegio. Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no sabía de él, pero con solo llamarlo tuvo la mejor voluntad para ayudarme en el rol que me toca interpretar en este momento”, indicó el actor.

Y es que Felipe Contreras detalló que el comisario Valdés lo ayudó a desarrollar su personaje en Juegos de Ilusiones, donde interpreta al detective Ignacio Abascal.

“Sé que, al igual que a mí, ayudaba a muchos otros de diferentes maneras y con el mismo espíritu”, agregó.

En esta línea, recalcó que “te despido Daniel, recordando la impresión que me dejaste de nobleza y servicio con el que llevabas tu profesión. Un gran abrazo al cielo, espero todo sea mejor allá”.

Por su parte, el director de la PDI, Sergio Muñoz, calificó el crimen de Daniel Valdés como un “atentado”, por lo que trabajarán con el Ministerio Público para hallar a los culpables.

“No vamos a descansar hasta lograrlo. Estamos ya con una orden de la Fiscalía para realizar estas diligencias. Se ha hecho un trabajo coordinado desde el primer momento desde que se inició este hecho. Carabineros también aportó información para ello. Eso nos permite tomar líneas de acción”, comentó.