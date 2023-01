VIDEO – Burlas a Piñera, Boric y con peak de sintonía: mira la rutina de Luis Slimming en Olmué

22 de Enero de 2023

La rutina del comediante marcó el rating más alto de lo que va de emisión del Festival del Huaso de Olmué.

El comediante Luis Slimming, conocido como “Don Comedia”, triunfó con su presentación en el Festival del Huaso de Olmué, con una rutina que hizo reír al público presente en El Patagual y a los televidentes que siguieron el show a través de las pantallas de TVN.

El libretista logró conquistar al público con chistes sobre actualidad, tocando incluso a algunas figuras políticas como el ex presidente Sebastián Piñera y el actual mandatario Gabriel Boric.

En una parte de su rutina, Slimming comentó: “No le pasa a la gente que votó por Boric, me incluyo, que se siente como cuando recomiendas a un amigo para una pega y es como: Dale tiempo po’ hueón, si está aprendiendo. La verdad es que yo no lo conocía tanto. Más amigo es de mi señora”.

“A mí me gusta el Boric. Me gusta que se diferencie mucho de Piñera. Porque Piñera era un delincuente po’ hueón. Toda la vida vinculado a delitos de cuello y corbata, y este hueón (Boric) no usa corbata. Es más, no tiene ni cuello, me encanta, me representa”, agregó.

Además el standapero aseguró que su show en Olmué coincidió con el matrimonio de su hermana. “‘¡Cómo me va a tocar el mismo día, puta qué hay que tener mala cuea! Es como que a Boric lo asaltara el mismo hueón que indultó“, dijo.

Peak de sintonía

La presentación de Luis Slimming no solo fue un éxito en el escenario, sino que también se transformó en el punto más alto de sintonía de los tres días que lleva el Festival de Olmué al aire.

De acuerdo a los datos preliminares, el show de “Don Comedia” alcanzó un peak de 18 puntos, llegando a los 16 entre las 00:00 y las 00:48.