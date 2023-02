VIDEO – Con parodia a TLOU: estrenan trailer de presentación de Pedro Pascal en Saturday Night Live

1 de Febrero de 2023

En el registro se ve al actor en el escenario, mientras habla en voz alta: "El pequeño Pedro Pascal, de Santiago de Chile a animar Saturday Night Live".

Compartir

Pedro Pascal sigue rompiendo hitos en Hollywood, donde sus actuaciones en producciones como The Mandalorian (Disney) y The Last Of Us (HBO Max) lo ubican entre los nombres del momento en la industria cinematográfica y de entretención.

Esto hizo que fuera invitado por el programa de humor Saturday Night Live (SNL) para ser su anfitrión en el capítulo de este sábado 4 de febrero, donde también se presentará la banda Coldplay

Es por ello que el icónico show, que se transmite por la cadena NBC y que ha sido cuna de actores como Jim Carrey o Adam Sandler, dio a conocer el trailer de la presentación del chileno.

En el registro se ve al actor en el escenario, mientras habla en voz alta: “El pequeño Pedro Pascal, de Santiago de Chile a animar Saturday Night Live”.

Tras esto, escucha unos ruidos tras bastidores y al ir a ver se encuentra con un popular chasqueador, uno de los zombies que aparecen tanto en la serie de HBO Max como en el videojuego.

Ante esta amenaza, Pedro Pascal se apresta a atacarlo con un martillo, cuando aparecen otros miembros de SNL para defender al chasqueador.

“Qué estás haciendo, psicópata! Él es Max, nuestro nuevo miembro”, grita una de las mujeres, quien junto con llamar a Max, aconseja al chileno. “Sé que es tu primera vez animando, pero un pequeño un consejo: no mates a nuestros miembros, maníaco”.

“Vamos a pasar esto por alto. Pero esta no es la mejor primera impresión”, agregó la otra mujer.

Luego que se fueran, Pedro Pascal exclamó: “Este lugar está loco. Me gusta”.