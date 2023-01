Falleció Annie Wersching, actriz de The Last of Us

30 de Enero de 2023

Annie Wersching fue diagnosticada con cáncer en 2020 y mantuvo en privado la enfermedad.

Annie Wersching, actriz estadounidense, falleció a los 45 años a raíz de un cáncer que le diagnosticaron en 2020. Desde entonces, mantuvo en privado la enfermedad.

El esposo de la intérprete, Stephen Full, emitió un comunicado en el que declaró que “hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró al asombro hasta en el momento más simple“.

“Ella no necesitaba música para bailar. Ella nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre: Ve a buscarla, está en todas partes. Y encontrarla será lo que haremos. Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino entre la entrada de nuestra casa y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS! hasta que estábamos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo oírla. Adiós mi amiga. Te amo pequeña familia…“, agregó en el documento.

La noticia de la muerte de Annie Wersching impactó al mundo del espectáculo estadounidense, generando que diversas figuras la despidan con distintos mensajes en redes sociales.

La carrera de Annie Wersching

Annie Wersching es reconocida por su vasta trayectoria, principalmente en televisión, donde fue parte de diversas series como Timeless, Bosch, 24 y Star Trek: Picard.

A ellas se suman otras como Supernatural, The Vampire Diaries, Boston Legal, Body of Proof, entre otras, como The Rookie, la cual fue la última en la que participó.

Annie Wersching también es destacada por interpretar y realizar eltrabajo de captura de movimiento para el personaje de Tess en el videojuego The Last of Us.