The Last of Us: serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ya está en HBO Max

20 de Enero de 2023

La serie The Last of Us está basada en el popular videojuego del mismo nombre.

The Last of Us, serie basada en el videojuego homónimo, debutó el pasado domingo tanto por las pantallas de HBO como en el catálogo de HBO Max, protagonizada por el chileno Pedro Pascal y la joven actriz Bella Ramsey.

La ficción contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel, un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

The Last of Us estrena cada domingo un nuevo episodio a través de las pantallas de HBO y en HBO Max, convirtiéndose ya en todo un fenómeno por el éxito que obtuvo.

Título original

The Last of Us.

Año

2023.

Duración

50 min.

País

Estados Unidos.

Dirección

Kantemir Balagov, Neil Druckmann, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jasmila Zbanic, Jeremy Webb, Liza Johnson, Craig Mazin.

Elenco

Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Storm Reid, Melanie Lynskey, John Hannah, Nico Parker, Nick Offerman, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Elaine Miles, Con O’Neill, Natasha Mumba, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Marlee Grace Becker, Ashley Johnson, Troy Baker, Kevin Sateri, Brad Leland, Graham Greene, Brendan Fletcher, Max Montesi, Rutina Wesley, Taylor St. Pierre, Pardeep Singh Sooch, Connor Stanhope, Nelson Leis, Riley Davis, Arielle Rombough, Sonia Maria Chirila, Autumn T. Dang, James Hibbard, Paolina van Kleef, Ana Rice, Andrea Greening, Alan Chamout, Jason Burkart, Craig Haas, Noah Crawford, Autumn Thom, Gina Phillips.

Género

Drama.

