Las claves del éxito de The Last of Us

3 de Febrero de 2023

El éxito que ha obtenido The Last of Us con solo tres episodios, llevó a HBO a anunciar una segunda temporada.

Compartir

The Last of Us, serie de HBO, debutó el pasado 15 de enero con una gran expectación al ser una adaptación del popular videojuego homónimo.

Con cada capítulo, la ficción que encabezan Pedro Pascal y Bella Ramsey, ha ido aumentando sus índices de sintonía al punto que la cadena de televisión ya decidió darle una segunda temporada.

La trama se ambienta en un mundo post apocalíptico donde un hongo mortal acabó con gran parte de la humanidad. En medio de ello conocemos a Joel, un sobreviviente que inicia una misión para llevar a Ellie, una joven de 14 años, al otro lado de Estados Unidos, puesto que podría contar con una cura.

A casi un mes de su debut en televisión, The Last of Us continúa cautivando a los televidentes con su historia y sus personajes. Por lo mismo, quisimos abordar las claves que la han llevado a convertirse en una de las mejores series del último tiempo.

La similitud con el videojuego

Si hay algo que han destacado los seguidores de The Last of Us son el parecido que tiene la serie con el videojuego.

En redes sociales han sido varios los que han realizado los paralelos para dar cuenta de las similitudes que existen.

En varias escenas es posible ver cómo el juego fue clave a la hora de llevar a la pantalla The Last of Us, manteniendo el estilo que los fanáticos han agradecido.

Pedro Pascal y Bella Ramsey: una nueva dupla

No es ningún misterio que Pedro Pascal llama multitudes. Con una carrera en ascenso gracias a su participación en series como Game of Thrones, Narcos y The Mandalorian, la participación del actor chileno en The Last of Us claramente fue un plus para muchos a la hora de decidir si verla o no.

Es el hermano de Lux Pascal el encargado de interpretar a Joel, un hombre que sufre la muerte de su hija en el inicio de la pandemia, lo que provoca un cambio radical en su personalidad.

Es él el encargado de sacar a Ellie de una zona de cuarentena al otro lado de Estados Unidos por tener una posible cura para este hongo mortal, puesto que fue mordida y no generó la enfermedad que terminó transformando en verdaderos monstruos a casi toda la humanidad.

La actriz inglesa Bella Ramsey es recordada por interpretar a Lyanna Mormont en la popular Game of Thrones, pero es gracias a este papel de Ellie en The Last of Us que logró descolgarse de ese rudo personaje de años atrás.

La buena química que logró con Pedro Pascal es posible verla a través de la pantalla.

Las dos figuras detrás de The Last of Us

La serie The Last of Us cuenta con dos figuras claves. Por un lado está Craig Mazin, guionista y director estadounidense que estuvo detrás de otros proyectos como Chernobyl, ficción que retrató el desastre nuclear ocurrido en abril de 1986, lo que le valió múltiples premios.

Su trabajo en la adaptación del videojuego a la pantalla chica cuenta también con Neil Druckmann, uno de los creadores del videojuego, lo que ha servido para mantener algo que han destacado los fanáticos: la similitud entre ambos productos.