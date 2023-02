Alex Gárgolas se burla de incendios en Chile y Pablo Chill-E sale a responderle

6 de Febrero de 2023

El productor Alex Gárgolas sumó una nueva polémica en su ya, a estas alturas, icónica pelea con la música urbana chilena, pero esta vez fue más allá y se burló de los incendios forestales que azotan la zona centro sur del país.

Y es que a través de redes sociales, el productor puertorriqueño reiteró sus dichos en contra de la música chilena, asegurando que “Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, poh”.

A esto sumó un comentario sobre el acontecer en el sur de Chile: “Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh”.

Esto hizo que Pablo Chill-E le respondiera, señalando que Yo no soy de desearle el mal a nadie, pero Alex Gárgolas, ojalá que se te queme la casa, ojalá le pase algo a un familiar tuyo, perro chuchetumadre (sic) y que quedes sin nada. Ojalá te pase algo brigido”.

“Esta huea ya no tiene nada que ver con la música, con que la gente te tiré la pelá’, con que la gente se burle de ti y te humillen por las redes sociales, eso ya no tiene nada ver. Burlarse de la gente y de los incendios, esa huea ya es maldad. Ojalá Diosito te castigue”, agregó.

Junto con ello, el cantante urbano hizo un llamado a reportar la cuenta de Instagram de Alex Gárgolas por “incitación al odio”.

Tras esto, Alex Gárgolas se valió nuevamente de las redes sociales, pero ahora para asegurar que jamás quiso burlarse de la tragedia en Chile.

“Jamás ningún ser humano se burla de las tragedias. Pero los haters en vez de estar pendiente a esos casos, prefieren estar criticando y llevándola como no es, con tal de hacer daño”, sostuvo el productor boricua.