No está Ultrasolo: Pablo Chill-E defendió a Pailita tras sus críticas al Gobierno

5 de Febrero de 2023

El artista urbano respaldo a su colega, quien había cuestionado la reacción del presidente Gabriel Boric por los incendios forestales en el sur.

Compartir

El artista urbano chileno Pablo Acevedo Leiva, conocido como Pablo Chill-E, salió a defender a su colega Carlos Javier Raín Pailacheo, Pailita, quien protagonizó una polémica por criticar la reacción del Gobierno y del presidente Gabriel Boric por los incendios forestales que afectaron a la zona sur de Chile.

La controversia comenzó luego que el intérprete de “Ultrasolo” emplazara al Ejecutivo en los peores momentos de la emergencia. “Hagan alguna wea (sic) se está quemando todo”, expresó.

Tras esto, entabló una discusión con uno de sus seguidores, quien le expresó que “con esto alimentas el rencor contra el Gobierno que está tratando de cambiar un poco las reglas del juego impuestas por los ricos”, además de preguntarle si estaba al tanto de las medidas tomadas para enfrentar esta emergencia.

“Muchas canciones y poca lectura, compañero”, cerró el usuario.

Esto no gustó a Pailita, quien le respondió que “el presidente ni se ha anunciado. Que suelten los milicos a la calle”, pidiendo “ayudar a la gente”.

Luego del revuelo causado, el cantante entregó una declaración en donde se disculpó con quienes se vieron afectados con su comentario, recalcando que no está interesado en política y que “no soy facho para que me anden diciendo así”.

“Quizás las cagué con haber subido esa historia, la vendí, le dije al loquito que así como el presidente no había llegado, de que por qué no sacan a los milicos, la gente siempre a veces como que cambia, lo ve todo a su manera“, agregó.

Raín también opinó que “yo no encuentro cuál es el problema si los milicos pueden prestar ese servicio de salir a la calle a ayudar a la gente, solo que ellos lo vieron a su manera”.

La defensa de Pablo Chill-E

Pablo Chill-E entregó su visión sobre la polémica y planteó que “Pailita no estaba diciendo que sacaran los milicos a la calle así como corte facho cul... Estaba tratando de decir que sacaran a los milicos que no están haciendo ni una weá en los cuartales, a ayudar a la gente, con todos esos camiones cul… que tienen“.

“Para que no lo hagan cagar la gente que a lo mejor lo entendió mal, yo entiendo lo que quiso decir. Yo igual son ultra antifacho, anti milicos, pero yo entendí lo que quiso decir“, añadió.

El artista -que participó de varias manifestaciones y organizaciones durante el estallido social- también deslizó una dura crítica contra el presidente Boric.

“Y también que se ponga vivo ese weón del presidente cul… Ponte vivo weón. Que ayuden más a la gente, que manden ayuda para allá“, agregó.

Al final, el cantante de “ShiShi Gang” pidió a los fanáticos no atacar a Pailita, recordando que él participó de operativos de ayuda para los damnificados de los incendios de Viña del Mar en diciembre pasado.