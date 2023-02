VIDEO – Así fue el regreso de Michael Keaton como Batman en el tráiler de The Flash

13 de Febrero de 2023

Michael John Douglas, más conocido por su nombre artístico Michael Keaton, fue uno de los protagonistas del tan esperado primer tráiler de The Flash, protagonizada por Ezra Miller.

El primer adelanto del superhéroe de DC Comics llegó la noche del domingo en medio del Super Bowl, donde una de las grandes novedades, además de presentar su trama, fue la confirmación del regreso de Michael Keaton como Batman.

Fue el año 1989 cuando el actor estadounidense debutó en el traje del hombre murciélago en la cinta Batman, dirigida por Tim Burton. En 1992 volvió a usar el mismo trabaje para Batman Regresa.

Michael Keaton tendría su regreso como Batman en la película Batgirl, que sería protagonizada por Leslie Grace, pero en agosto de 2022, Warner Bros. decidió cancelar el proyecto.

En The Flash, según se pudo ver en su tráiler, dicho actor no será el único que aparezca como Batman, sino que también lo hará Ben Affleck, quien interpretó a este superhéroe en dos películas: Batman vs. Superman y Justice League.

¿Por qué aparecerá Michael Keaton como Batman en The Flash?

Para muchos fue una sorpresa la aparición de Michael Keaton como Batman en el tráiler de The Flash, pese a que desde hace meses se rumoreaba la noticia.

Según se da a entender, la trama de la cinta protagonizada por Ezra Miller se centra en que Barry intentará salvar la línea de tiempo en la que su madre sobrevive a una tragedia.

Pero su actuar traerá consecuencias, ya que llega a un futuro donde no hay metahumanos y Zod planea una invasión que, al parecer, podría tener éxito.

Es ahí cuando logra dar con el Batman de Michael Keaton pero, además, con la Supergirl interpretada por Sasha Calle.