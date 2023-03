Estaban calladitos: el “condoro” más caro de los hijos de Cristián Riquelme

3 de Marzo de 2023

¿A quién no le ha pasado? El actor contó una anécdota con Borja, Laura y Diego.

Cristián Riquelme es uno de los actores chilenos que más seguidores tiene en sus cuentas de redes sociales. Sus historias y videos tienen miles de reproducciones y la última de ellas no fue la excepción. Esta vez, sin embargo, los reales protagonistas fueron sus tres hijos (Borja, Laura y Diego), quienes cometieron una travesura que él explicó a su manera.

“Les voy a contar una anécdota. Todos los días llego de la pega, cansado, saludo a mis hijos y hoy los encontré medios raros… Le pregunté al más grande ‘¿cómo estás?’, y me dice bien. A mi hija, ‘¿y tú?’, me responde bien, y al más chico, que no sabe ni hablar, le pregunté igual, y me dije ‘qué raro“, comenzó diciendo.

Les di comida, los acosté y tras un largo día de trabajo, me eché en la cama. Prendo la tele… Igual me da risa, pero es caro el ‘condoro‘… Le tiraron un juguete y yo me había comprado recién mi tele. Esto confirma que cuando los niños están en silencio es que alguna cagada se mandaron“, comentó Riquelme.

Así mostró la pantalla del televisor con el impacto. “Cagué po“, dijo.