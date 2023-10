Qué llevó a Michael Caine a retirarse de la actuación a los 90 años

16 de Octubre de 2023

El destacado actor obtuvo nominaciones al Oscar en seis ocasiones y ganó en dos como Mejor Actor de Reparto.

El icono del cine británico, Michael Caine, anunció su retiro de la actuación luego de siete décadas en la industria. El intérprete afirmó que puso fin a su carrera con la película The Great Escaper que tuvo su estreno en junio de este año.

En una conversación en BBC Radio 4, el actor de 90 años confesó que “no paro de decir que voy a retirarme. Pues bien, ahora es el caso”.

“Me dije que acababa de hacer una película en el que interpreté el papel principal y por el que recibí unas críticas increíbles… ¿Qué voy a hacer que pueda superar eso?”, aseguró Cain.

Sobre su decisión, explicó que “los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años. O quizá de 85. No serán roles protagonistas. No hay protagonistas de 90 años, hay chicos y chicas jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme”.

Trayectoria de Michael Caine

Maurice Joseph Micklewhite, también conocido como Michael Caine, ha participado en más de 160 películas y ha dado vida a varios destacados personajes. Dentro de su vasta carrera ha interpretado a agentes secretos, mayordomos, aventureros, maestros y asesinos.

En seis ocasiones fue nominado a los Premios Oscar y logró obtener el galardón en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Hannah y sus hermanas (1986) y Las normas de la casa de la sidra (1999).

Algunas de las películas más destacadas donde participó el británico se encuentra la trilogía de Batman: el caballero de la noche, La huella, Interestelar, El gran truco, El origen y muchas otras.

Pese a que Cain confirmó su retiro del cine, afirmó que no se alejará de los libros. “Habrá escritura”, aseguró el actor para finalizar.