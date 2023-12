Top Chef VIP: animador, jurado y todo lo que necesitas saber sobre el nuevo programa de Chilevisión

12 de Diciembre de 2023

El programa se tomará el bloque prime del canal perteneciente a Paramount dentro de las próximas semanas.

Luego de la versión transmitida en 2016, vuelve a las pantallas de la televisión chilena Top Chef VIP, a través de Chilevisión.

Este famoso formato ha tenido 29 adaptaciones en todo el mundo y cuenta con ediciones en Canadá, México, Brasil, Italia y España. En su tierra natal, Estados Unidos, el reality culinario cuenta con más de diez temporadas.

Según medios estadounidenses como The New York Times y The Hollywood Reporter, este programa “es uno de los mejores realities de competencia jamás producido”.

“Top Chef es comida reconfortante y confiable como serie de televisión. Está lleno de momentos que garantizan tanto dramatismo como alta cocina”, comentaron desde el medio The Hollywood Reporter.

Top Chef VIP llega a las pantallas de Chilevisión

En esta oportunidad, Top Chef VIP presentará a distintas celebridades en competencia a través de múltiples desafíos culinarios.

Los participantes serán evaluados por un destacado jurado de chefs compuesto por el español Sergi Arola, la ganadora del premio Michelin, Fernanda Fuentes, y el reconocido cocinero chileno Benjamín Nast– además de otros profesionales de la industria.

Esta nueva versión chilena del programa será transmitida por Chilevisión y tendrá como animador a Cristián Riquelme, comunicador conocido por su trabajo en programas del canal como Sabingo, ¿Quién es La Máscara? y Yo Soy.

¿Cuándo se estrena?

Desde Chilevisión aún no confirman la fecha de estreno. Sin embargo, ya adelantaron que pronto comenzará en el horario prime.