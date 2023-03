¿Será el mismo del videojuego?: Protagonista de The Last of Us adelanta controvertido final de temporada

3 de Marzo de 2023

The Last of Us le quedan solo dos episodios de su exitosa primera temporada.

The Last of Us, serie que fue adaptada del famoso videojuego y que es emitida cada domingo por HBO, se acerca a lo que será su final de temporada.

La ficción protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal se ha convertido en todo un éxito, lo que le aseguró un segundo ciclo que aún ni siquiera tiene una fecha tentativa.

De momento aún quedan dos episodios por emitirse y el final de temporada de The Last of Us de seguro no dejará contento a los fanáticos.

Así por lo menos lo dejó en claro Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en la ficción. En una reciente entrevista con Vogue UK, la joven actriz aseguró que el noveno episodio “va a dividir a la gente masivamente“.

Junto con eso, la intérprete reconoció que el octavo episodio, fue uno de sus favoritos durante el rodaje. “Fue… agotador“, admitió sobre el capítulo que será particularmente violento.

“Pero esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Eso suena realmente masoquista, pero son las escenas que me rompen las que más amo, en cierto modo”, aseveró la protagonista de The Last of Us.

¿Cuándo se estrenan los últimos dos episodios de The Last of Us?

A la primera temporada de The Last of Us le quedan solo dos episodios. El octavo, que lleva por título “When We Are in Need (Cuando necesitamos algo)” será estrenado este domingo 5 en su horario habitual.

El noveno y último que lleva por título “Look for the Light (Busca la Luz)“, en tanto, será emitido el próximo 12 de marzo, finalizando así el ciclo que convirtió a la ficción basada en el popular videojuego en uno de los mejores títulos estrenados durante este 2023.