De Brendan Fraser a Michelle Yeoh: todos los ganadores de los Premios Oscar 2023

13 de Marzo de 2023

Los Premios Oscar tuvo como gran ganador de la noche a la película Everything Everywhere All At Once.

La 95ª edición de los Premios Oscar se llevó a cabo la noche de este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, galardonando a lo mejor del último año en el cine.

La gran ganadora de la noche fue la cinta Everything Everywhere All At Once al quedarse con siete estatuillas en las categorías más importantes como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto, los que se suman a Mejor Montaje y Mejor Guión Original.

Otro de los destacados de la noche fue el momento en que Brendan Fraser subió al escenario para recibir el premio Oscar a Mejor Actor por su rol en la cinta The Whale, el que significó su regreso a la primera línea del cine.

“Las cosas no me resultaban fáciles pero había una facilidad que no valoré en ese momento, hasta que se acabó. Solo quiero dar las gracias por este reconocimiento”, dijo el actor sobre el escenario de los Premios Oscar.

Michelle Yeoh, protagonista de Everything Everywhere All At Once, se llevó el premio a Mejor Actriz, convirtiéndose así en la primera mujer asiática en recibir la estatuilla en esta categoría.

“Para todos los niños y niñas que se ven como yo y están viendo (la ceremonia) esta noche, esta es una luz de esperanza y posibilidades. Esto prueba que los sueños sí se hacen realidad“, fue parte del discurso que entregó en los Premios Oscar.

Los ganadores de los Premios Oscar 2023

Revisa a continuación la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2023:

Mejor Película

Everything Everywhere All At Once.

Mejor Director

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All At Once.

Mejor Actor

Brendan Fraser por The Whale.

Mejor Actriz

Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once.

Mejor Actor de Soporte

Ke Huy Quan por Everything Everywhere All At Once.

Mejor Actriz de Soporte

Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All At Once.

Mejor Película Internacional

All Quiet on the Western Front (Alemania).

Mejor Película Animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio.

Mejor Guión Original

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Everything Everywhere All At Once.

Mejor Guión Adaptado

Sarah Polley por Women Talking.

Mejor Documental

Navalny.

Mejor Cortometraje

An Irish Goodbye.

Mejor Cortometraje Documental

The Elephant Whisperers.

Mejor Corto Animado

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse.

Mejor Sonido

Top Gun: Maverick.

Mejor Canción Original

“Naatu Naatu” – RRR.

Mejor Montaje

Everything Everywhere All At Once.

Mejor Fotografía

All Quiet on the Western Front.

Mejor Maquillaje y Peinado

The Whale.

Mejor Diseño de Vestuario

Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor Diseño de Producción

All Quiet on the Western Front.

Mejor Banda Sonora Original

All Quiet on the Western Front.

Mejores Efectos Visuales

Avatar: The Way of Water.