VIDEO – Así fue el retorno de Soledad Onetto a Tele13 Central

Este lunes se concretó el retorno de Soledad Onetto en la nueva edición de Tele13 Central, que tiene a la periodista y a Ramón Ulloa como flamante pareja de conducción.

En la previa de su retorno a la estación de TV, Onetto expresó que “yo me sumo a una propuesta que ya está hecha y en que el formato me parece muy atractivo. Son tiempos muy desafiantes para Chile y donde se requiere mucha información, pasamos por el estallido social, ya pasamos por una pandemia, está en curso un gobierno donde también ha habido cambios económicos a nivel mundial y en Chile, y en todo este contexto tan desafiante hay mucho que decir y explicar”.

Consultada por el propio C13 sobre las razones de su retorno, Soledad Onetto explicó que “fue clave la propuesta informativa, que es súper interesante para los periodistas. A mí me motivó la propuesta de este noticiario. Para uno es mucho más desafiante hacer algo como lo que está haciendo Teletrece”.

“A mí, al volver a Canal 13, se me vienen a la mente muchas imágenes y momentos vividos, donde yo me inicié y que fueron parte importante de mi carrera. Además, he hecho muchos formatos distintos y el nerviosismo no se pierde ni tampoco las ganas de estar ahí”, precisó.