Soledad Onetto llegaría a un nuevo canal tras anunciar su salida de Mega después de 11 años

26 de Febrero de 2023

Mega confirmó que Soledad Onetto dejará de formar parte del canal a partir de este lunes.

Compartir

María Soledad Onetto González, periodista, sorprendió a la industria televisiva al decidir dar un paso al costad y salir de Mega después de 11 años.

La noticia fue confirmada por el canal privado, quienes a través de un comunicado indicaron que quien fuera la conductora de Meganoticias Prime dejará de ser rostro a partir de este lunes 27 de febrero. Aún así, seguirá ligada a Megamedia puesto que continuará con su labor en Radio Infinita.

“Soledad llegó a Mega el año 2012 y durante todo este tiempo se transformó en una persona muy importante y querida al interior de toda la organización en general, pero en particular de nuestro departamento de prensa”, consignaron en el documento.

Mega destacó el “profesionalismo y carisma” de Soledad Onetto “en los programas en que participó”, además de “la calidad humana y cercanía que mostró con todos quienes formaron parte de los diferentes equipos de trabajo en los que se desarrolló”.

“A La Sole le agradecemos todo el compromiso y cariño que entregó en estos 11 años y estamos seguros de que su paso por Mega lo atesorará en lo personal como en lo profesional”, cerró la estación su comunicado de prensa.

Tras darse a conocer la noticia, Soledad Onetto se valió de su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje a su, ahora, ex canal.

“Siempre me sentí querida en Mega y eso no es poco decir; todo ese cariño, contención y respeto profesional me lo llevo en el corazón. He pasado mis mejores años profesionales en Mega y por lo mismo cierro un ciclo, reiterando una vez más gracias equipo”, fueron parte de sus declaraciones.

¿Soledad Onetto tiene nueva casa televisiva?

Si bien desde Mega indicaron que Soledad Onetto deja el canal para “tomar nuevos rumbos profesionales“, al parecer esto sería en una nueva casa televisiva.

Según informó Fotech.cl, la periodista se sumaría dentro de los próximos días al departamento de Prensa de Canal 13, misma estación donde ya hizo carrera entre 2002 y 2011.