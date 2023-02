Pamela Leiva se desmarca del despido del Kiwi de TVN: “No llamé a nadie para pedir la cabeza”

23 de Febrero de 2023

Pamela Leiva transmitió a través de Instagram hora después de conocerse el despido del Kiwi de TVN.

Pamela Leiva, comediante, habló por primera vez del beso que le dio Arturo Walden, popularmente conocido como Kiwi, sin su consentimiento durante un despacho para el Buenos Días A Todos la mañana del martes.

El comunicador llegó hasta el departamento en la comuna de Concón, en la Región de Valparaíso, donde estaba alojando luego de su triunfo en el Festival de Viña del Mar 2023. Fue en ese momento, cuando de forma inesperada, el notero la besó.

Fue a raíz de este episodio que TVN anunció este miércoles que el Kiwi había sido despedido, lamentando “profundamente la situación que vivió Pamela Leiva en uno de nuestros despachos, nos comunicamos con ella para entregarle nuestras disculpas de forma privada y también públicamente a través de este comunicado”.

“Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas”, agregaron desde el canal público en el comunicado.

Hora después de conocerse la noticia, Pamela Leiva realizó un live en su cuenta de Instagram, donde se refirió por primera vez de manera pública a lo vivido con el Kiwi.

Allí quiso aclarar que “yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomaron por parte de TVN fue una decisión que tomaron ellos”.

De igual forma, la comediante confirmó que efectivamente desde el canal se comunicaron con ella para disculparse. “Yo también entiendo que para todos fue algo sorpresivo y que nadie se lo esperaba. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo”, indicó.

“Yo les agradecí que me hayan llamado y les expliqué que no quería que eso empañara y que eso fuera la noticia, por lo tanto no le di más energía de la necesaria para mí en ese momento“, precisó.

Además, Pamela Leiva les dijo que “lamentaba mucho que hayan despedido al Kiwi, que no me alegraba con una noticia como esa, pero son decisiones que toman ellos y yo no me puedo hacer cargo por decisiones que toman otras personas”.

Los detalles del polémico móvil

Durante su transmisión en vivo, Pamela Leiva también desclasificó detalles inéditos de lo ocurrido la mañana del martes con el Kiwi, sobre todo tras el beso que le dio sin su consentimiento.

“A mí en el momento sí me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba. Pero en ese microsegundo dije ¿Qué hago? Donde me agarra, me echo para atrás, y digo… Chucha… ¿Qué hago? Tuve muchas ganas de irme, pero no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo. No me esperaba algo así. No quiero que esto sea la noticia”, señaló, en alusión a su comentado triunfo en Viña 2023.

En esa misma línea, Pamela Leiva insistió en que “no quería que ese acto viniera a empañar lo que estaba viviendo. Era mi momento, acababa bajarme del escenario más importante de mi vida. Era un sueño. Y no quería que este hecho que no podía controlar yo, que no decidí yo, viniera a empañar todo lo que estaba viviendo. Y no quería que si yo me mandaba a cambiar, si yo me iba, esa iba a ser la noticia”.

Por lo mismo, continuó, “dije esto no me va a venir a cagar mi noche y decidí bloquearlo y seguí para adelante con el móvil y hablando con los chiquillos del matinal de TVN”.

“Qué lata hacer una noticia por esto. No quería, no tenía ganas, me da mucha lata, pero sigámonos educando. Este tipo de actos son los que tenemos que erradicar. Hay que respetar”, cerró Pamela Leiva.