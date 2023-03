La historia de amor de Jorge González y Daniela Pizarro que terminó en funa

29 de Marzo de 2023

Por casi un año, Daniela Pizarro se mantuvo lejos de la opinión pública, hasta esta semana donde decidió denunciar a Jorge González de maltrato.

Jorge Humberto González Ríos, cantante chileno, junto a Daniela Pizarro mantuvieron una relación de años que terminó abruptamente en mayo de 2022.

No fue hasta unos meses después que el cantante publicó un enigmático mensaje, donde daba cuenta del quiebre. “Te perdí… hoy estoy sin ti”, consignó el ex vocalista de Los Prisioneros en un post en su cuenta de Instagram que hoy ya no se encuentra disponible.

Pizarro, por su parte, decidió cerrar su cuenta de Instagram donde tenía más de 70 mil seguidores y en el que era conocida como “Fliqiteada” y comenzó a usar una nueva cuenta en la red social TikTok.

Su relato comenzó criticando que el cantautor tenga un tema como “Corazones Rojos”, donde habla de la violencia de género, pero que de igual manera “después le pego a las mujeres, sigan siendo fans”.

“Yo nunca me defendí por miedo, pero estoy pensando seriamente en que ya no me puede hacer nada y no hay razón para tener miedo. En todo caso me acaban de decir que esta persona tiene fama de maltratador de mujeres, igual no está de más actualizar a la generación z“, disparó en redes sociales.

Pizarro detalló que “un hombre te puede vulnerar en lo más sagrado y quitarte hasta la dignidad, pero está todo bien si en un momento fue tu sustento económico”.

“Atacan a las abolicionistas de la prostitución y defienden que se pague por violar. Pero también defienden la violencia doméstica y económica. Ya han pasado años y me quedó claro que para ustedes así nomás. Que te peguen, total te mantiene. Además, está con el pueblo ‘sipo apruebo””, sentenció.

Al respecto Jorge González, quien se retiró de los escenarios en 2017 luego de sufrir un accidente cerebrovascular, se refirió de manera escueta a los dichos de su ex pareja: “No me meto en cahuines”.