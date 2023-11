VIDEO – “Flaites y ordinarios”: el “perreo” de dos animadores que generó el enojo de la Teletón

14 de Noviembre de 2023

Hugo Valencia señaló en Zona de Estrellas que a varios de los encargados del programa no les gustó como se comportaron Pamela Leiva y Simón Oliveros.

Compartir

La Teletón 2023 terminó de gran manera en la Quinta Vergara de Viña del Mar, luego que se superara la meta y se llegara a $38.044.459.976.

Sin embargo, la última edición de la cruzada solidaria no dejó a todos contentos, ya que la producción de Teletón mostró su molestia con el actuar de algunos de los animadores que se sumaron a las 27 horas de amor.

Y es que Hugo Valencia señaló en Zona de Estrellas que a varios de los encargados del programa no les gustó como se comportaron Pamela Leiva y Simón Oliveros.

“Esta es una molestia de la producción con dos rostros y ¿saben qué me dijeron? Por flaites. No les gustó para nada lo que hicieron Pamela Leiva y Simón Oliveros”, sostuvo el periodista.

Esto, luego que ambos miembros de la Mesa Digital, pasada la medianoche del viernes pasado, bailaran efusivamente reggaetón.

Según Valencia, “me dijeron que ambos se habían portado no al nivel de un programa, que a pesar de que eran las 12 y tanto de la noche, es más bien familiar. Un programa que hace rato que ya no tiene la vedetón, porque quieren cambiar los contenidos y estos dos se pusieron a perrear hasta el -7, de una manera poco decorosa, ordinaria”.

“Y me dijeron que ese fue el comentario en el switch en ese minuto. Que se pasó pa’ ordinario. Le echaron la culpa a él, pero yo creo que acá los dos tienen la culpa. Si ese video la gente lo va a ver, la verdad es que los movimientos de mi socio, de Simón, eran como que… se pasó tres pueblos”, sentenció Hugo Valencia.