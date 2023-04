Blanca Lewin explicó por qué perdió la chance de actuar junto a Pedro Pascal

11 de Abril de 2023

Blanca Lewin reveló que cuando Pedro Pascal no era tan popular como hoy, pensó en incluirlo en una película en la que trabajaría.

Blanca Lewin, actriz chilena, reveló que tuvo la oportunidad de actuar junto a Pedro Pascal en una película, pero no se pudo concretar.

Esto lo dio a conocer la intérprete en una de las más recientes ediciones del noticiero Hora 25 que conduce en el canal NTV.

Fue en conversación con la periodista Isabel Plant, quien hacía un repaso en la carrera del codiciado actor chileno. Ahí, Blanca Lewin le confesó: “¿Tú sabes que una vez yo casi actúo con Pedro Pascal en una película?“.

En ese entonces, recordó la actriz, “nadie lo conocía, entonces como que no sabíamos” si debían ficharlo en el elenco del proyecto.

“El director (Christopher Cannucciari) me dijo: ¿Por qué no traemos a un actor chileno como de tu entorno?… y llamamos a Pablo Cerda. Bien por Pablo Cerda igual”, dijo la actual rostro de TVN.

Lo que Blanca Lewin no sabía en ese momento era la popularidad que Pedro Pascal ganaría con el tiempo, sobre todo luego de su participación en series como The Last of Us y The Mandalorian.

Por lo mismo, relató, “mi hija (Marina) me lo reprocha hasta el día de hoy, dice: ¿Por qué? ¿Por qué dijeron que no a Pedro Pascal? Pero no lo conocíamos”, admitió.

La confesión de Blanca Lewin sobre Pedro Pascal