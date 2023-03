The Last of Us: todo lo que se sabe de la segunda temporada

14 de Marzo de 2023

Recién este domingo The Last of Us cerró su primera temporada.

The Last of Us, serie de HBO basada en el popular videojuego, finalizó su exitosa primera temporada la noche de este domingo con su noveno episodio llamado “Busca La Luz“.

Este final estuvo marcado por la llegada de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) a Salt Lake City donde logran encontrarse con las Luciérnagas para ayudar en la fabricación de una cura para el cordyceps, tomando en cuenta que la adolescente es inmune al virus.

Sin embargo, lo que el protagonista no sabía es que la joven se someterá a una operación donde deberán abrirle la cabeza, lo que provocará su muerte. Ahí, Joel inicia su camino para encontrar a Ellie en la sala de cirugía, logrando matar a todos los que se encontraban en el edificio.

Marlene (Merle Dandridge), quien le prometió a la madre de la adolescente que la cuidaría, le deja en claro que al llevársela está evitando que el mundo pueda encontrar una cura para el virus que diezmó a la humanidad.

Una vez que despierta de la anestesia, Ellie le pregunta a Joel qué pasó. Ahí, el hombre le miente y le asegura que sufrieron un ataque por parte de saqueadores, por lo que tuvieron que escapar del lugar y ahora se dirigían a la comunidad donde estaba Tommy (Gabriel Luna), finalizando así la primera temporada de The Last of Us.

Segunda temporada de The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us fue confirmada por HBO tras la emisión de los dos primeros capítulos, ante el éxito que estaban obteniendo.

Sin embargo, podrían pasar un buen tiempo antes de que podamos ver los nuevos episodios en pantalla.

Respecto a la trama que abordará, los showrunners Neil Druckmann y Craig Mazin deslizaron en The Hollywood Reporter que podría ser una crónica de The Last of Us 2, videojuego lanzado el 2020.

De hecho, Mazin aseguró a Variety que ya había pensado en la segunda temporada de The Last of Us incluso antes de estrenar la primera.

“Hay una enorme cantidad de historia que Neil creó en la que nos gustaría sumergirnos. El segundo juego es mucho más grande que el primero. Así que recién comenzábamos a hablar sobre cómo dividirlo en una temporada: temporadas. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué guardamos? ¿Qué cambiamos? ¿Cómo nos transformamos? ¿Qué agregamos? Todas esas cosas de las que estamos empezando a hablar ahora”, señaló.

Sobre el elenco, se espera que Pedro Pascal y Bella Ramsey retomen sus roles de Joel y Ellie, respectivamente, pero aún no hay información oficial. Eso sí, el chileno en la alfombra roja de los Oscar aseguró que las grabaciones podrían comenzar este mismo 2023, por lo que no sería para nada loco pensar que la nueva temporada podría debutar en 2024.