No fue solo Mark Ruffalo: los actores y actrices que saludaron a Pedro Pascal en su cumpleaños

2 de Abril de 2023

Pedro Pascal ha recibido múltiples saludos de cumpleaños a través de redes sociales durante este domingo.

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido como Pedro Pascal, cumple 48 años este domingo 2 de abril, por lo que son millones de usuarios en redes sociales que han querido saludarlo en este día tan especial.

Uno de ellos fue el actor Mark Ruffalo, quien a través de Instagram publicó una imagen junto al actor chileno para felicitarlo. “Enviando mucho amor a mi buen amigo. Qué alegría verlo prosperar. Es tan bien merecido. Feliz cumpleaños Pedro Pascal”, consignó.

Pero quien interpreta a Hulk no fue el único que quiso saludar a Pedro Pascal en su cumpleaños. A él se sumó la actriz Bella Ramsey, quien junto al chileno protagonizaron la serie The Last of Us.

“Feliz cumpleaños“, fue el escueto mensaje de la joven junto a una serie de imágenes de su compañero de labores durante las grabaciones de la producción de HBO.

Su hermana, Lux Pascal, tampoco se quiso quedar atrás y en la misma red social publicó dos imágenes del popular actor.

“Soy la hermana (más joven) con más suerte del mundo“, consignó.

Ethan Hawke, quien trabajó con Pedro Pascal en un nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar, también le dedicó una imagen. “Es tu mundo y vivimos en él“, le escribió.