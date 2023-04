Martín Cárcamo anuncia que no animará el Festival de Viña del Mar en 2024

13 de Abril de 2023

"Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo", indicó el conductor de Canal 13.

Compartir

Martín Cárcamo ha sido el animador del Festival de Viña del Mar desde el año 2019, compartiendo escenario con María Luisa Godoy. Sin embargo, el rostro de Canal 13 anunció que no volverá a pararse en la Quinta Vergara en la edición de 2024.

En entrevista con C13.cl, el conductor de ¡Qué dice Chile! y De tú a tú explicó sus razones para dar un paso al costado, indicando que “Viña 2023 fue extraordinario y para mí fue muy especial. Me han tocado tres Viñas muy particulares. Primero, en 2019, el aniversario 60 del festival y justo 10 años después de que me había tocado ser jurado; luego, en 2020, un festival en pleno estallido social, complejo y muy distinto; y ahora el tercero, en 2023, post pandemia y a tres años del último que hicimos”.

“Los tres festivales han sido muy especiales y muy disímiles el uno del otro, lo que me ha permitido ver y vivir Viña en dimensiones completamente diferentes y en escenarios muy distintos a lo que hemos estado acostumbrados”, argumentó.

Frente a la consulta de si volverá a estar en Viña 2024 , la respuesta de Martín Cárcamo fue clara: “Cuando terminó el festival de este año, lo conversé con los ejecutivos porque venía reflexionando acerca de lo afortunado que he sido como conductor y de las oportunidades que he tenido. Por lo mismo, y como siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores”.

“Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo. Para mí Viña fue un regalo de la vida, yo estoy muy agradecido de lo que viví y al canal le queda un año de contrato y me encanta la idea que sea un compañero que lo anime”, agregó.

Sin embargo, Martín Cárcamo fue claro en señalar que María Luisa Godoy debe seguir animando el Festival de Viña, indicando que “ella lo ha hecho estupendo y sería muy bueno para el festival que ella continuara en esas labores”.