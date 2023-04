Confirmado: Pancho Saavedra será el nuevo animador del Festival de Viña del Mar

14 de Abril de 2023

Pancho Saavedra hará dupla con María Luisa Godoy en Viña 2024.

Compartir

Francisco Javier Saavedra Guerra, conocido también como Pancho Saavedra, es el nuevo animador del Festival de Viña del Mar según se confirmó en las últimas horas.

El comunicador, que encabeza espacios como Lugares Que Hablan y Socios por el Mundo, reemplazará a Martín Cárcamo en el último año de la concesión de Canal 13 y TVN en la conducción del certamen veraniego.

Pancho Saavedra hará dupla con María Luisa Godoy en el escenario de la Quinta Vergara durante febrero de 2024.

El anuncio oficial fue realizado este viernes durante la edición de Tu Día donde Martín Cárcamo le entregó la posta a su colega. Ahí aprovechó de entregarle sus primeras palabras: “Hay que prepararse mucho, vas a tener una excelente compañera y llegas en un gran momento“.

Seguido a eso, Pancho Saavedra le agradeció “la generosidad, en entender tambien y darnos la oportunidad a otros de poder vivir este sueño que tú viviste. Esto sí es un sueño de niño (…) Solo darte las gracias”.

“Gracias por tu profesionalismo, por tus consejos, por la entrega y por la generosidad de dejarme vivir esta experiencia atómica que es el Festival de Viña“, agregó.

Consultado por cómo se enteró de la decisión, Saavedra detalló que cuando Martín Cárcamo decidió dar un paso al costado del Festival, “llega un instante en que me preguntan… Yo sé que habían conversado con varios animadores y este puesto estaba vacante”.

“Cuando a uno le ofrecen algo así… El que diga que no lo va a aceptar está mintiendo. Cómo no vas a aceptar un desafío profesional así. Uno lo hace con mucha entereza, con mucha responsabilidad y con muchos nervios”, explicó.

El desafío de Pancho Saavedra

Pancho Saavedra reconoció en Tu Día que “estoy tiritando, vengo siempre al matinal y nunca había estado tan nervioso, me duele la guata y todo porque es fuerte, es un escenario que te pone… Que no solamente te ve la gente en Chile, sino que en el mundo entero. Es el evento más importante del país”.

“A los primeros que me conté fue a mi marido y me dijo ¿Estás seguro? Porque es una ola de exposición súper fuerte. La verdad es que la familia es el pilar fundamental para poder desarrollar una carrera en el mundo de las comunicaciones y si yo no tuviese un buen partner como él, como mi padre, mi madre, como la gente que me rodea, creo que esto no habría sido posible o a lo mejor no habría tenido la determinación para aceptar este desafío”, reconoció.

El animador de Canal 13 aseguró que asumirá este desafío con “responsabilidad, estudiando, no farreándose la oportunidad, esto tiene que ser un verdadero entrenamiento para llegar a este escenario”.

María Luisa Godoy y su nuevo compañero en Viña

María Luisa Godoy ratificó que por cuarto año conducirá el Festival de Viña del Mar y reconoció estar “muy feliz de tener nuevamente la oportunidad de conducir el Festival de Viña del Mar. Han sido tres años de gran aprendizaje y experiencia, y agradezco a TVN por la confianza para este cuarto año”.

“Será un honor para mí compartir el escenario con el gran talento, simpatía y cariño de Francisco Saavedra. Y quiero enviar un mensaje muy especial de gratitud a mi gran compañero y amigo Martín Cárcamo. Gracias por tu amistad, lealtad, enorme profesionalismo y sobre todo tu gran humanidad. Espero y estoy segura que volveremos a encontrarnos muchas veces”.