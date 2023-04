¿Viene o no viene? la publicación que aviva la supuesta vuelta de Bruno Mars a Chile

17 de Abril de 2023

Hasta ahora el único país sudamericano que tiene asegurada la presencia de Bruno Mars en septiembre, es Brasil.

Compartir

Bruno Mars, nombre artístico de Peter Gene Hernández, visitó nuestro país en 2017, cuando repletó el Estadio Nacional como parte de su gira 24K Magic World Tour.

Sin embargo, una publicación de Entel abrió la puerta a una eventual vuelta a Chile del intérprete de Locked out of Heaven, ya que compartió una imagen que da cuenta de una presentación el próximo 6 de septiembre.

Y es que la empresa de telecomunicaciones viralizó un mensaje con los recitales que se realizarán este 2023 en Chile y uno de ellos era Bruno Mars. Sin embargo, posteriormente borró la publicación.

ups @entel se mando una cagaita jjsjsdjdjdj Bruno Mars en Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/KX2psAlwdq — gonzalo (@gonzalo_mont97) April 17, 2023

Pero los fanáticos chilenos del multifacético artista norteamericano no pierden la esperanza de volver a corear sus canciones, ya que Bruno Mars estará en septiembre por Sudamérica, específicamente el 10 de dicho mes en Sao Paulo, como parte The Town Festival, por lo que no es descabellado que sume a Chile y Argentina en sus presentaciones.