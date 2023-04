José Antonio Neme en su regreso al Mucho Gusto: “Algunos querían que no volviera”

24 de Abril de 2023

El periodista se refirió a la orden de detención en su contra por no presentarse al juicio de Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar.

Compartir

Luego de casi tres semanas fuera de pantalla, José Antonio Neme volvió a la conducción del matinal Mucho Gusto, junto a Karen Doggenweiler, durante la mañana de este lunes.

El animador del matinal de Mega puso fin a su periodo de vacaciones, el que de todas maneras debió interrumpir debido a obligaciones de carácter legal.

Fue el mismo periodista el que recordó este último capítulo, cuando emanó desde tribunales una orden de detención en su contra por no haberse presentado a entregar su testimonio en el juicio que se realizó por la denuncia de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, contra la periodista Paulina de Allende-Salazar.

En el marco del proceso, tanto Neme como Diana Bolocco y Roberto Saa fueron citados al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para prestar declaraciones. Sin embargo, el rostro de Mega se encontraba de vacaciones fuera de Chile, por lo que no acudió a la cita, por lo que se dictó una orden de detención en su contra.

¿Preso?

Como era de esperar, José Antonio Neme no reprimió sus ganas de profundizar en el asunto al inicio del matinal Mucho Gusto.

“Debo decir una cosa, habían ciertas personas en este país que pensaron que cuando yo pusiera un pie en la frontera, me iban a tomar preso“, sostuvo en un comienzo el conductor del Mucho Gusto.

Y luego aseguró que “había algunas personas que creían o querían, que yo no volviera a este programa, yo lo sé“, dijo en tono burlón.

Pero se puso serio para agradecer a quienes le manifestaron su apoyo ante lo que estaba viviendo.

“A esas personas que me estuvieron esperando, que fueron muy tiernas en redes sociales, les mando besos. Y a esas otras…“, dejó en el aire y a la interpretación del televidente lo que venía.

Relojes VIP

Pero el tema de su eventual detención al regresar al país no fue el único tema que abordó José Antonio Neme a su regreso a la conducción de Mucho Gusto junto a Karen Doggenweiler, quien por su parte destacó que “está de vuelta nuestra criatura, sin medidas cautelares. Equipo completo“.

Esto, porque el periodista no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre el denominado caso de los “Relojes VIP”, en el que están involucrados Parived y Tonka Tomicic.

“Algunos dijeron que este reloj me lo habían vendido. Pero no, me lo regalaron“, bromeó Neme antes de proseguir en la conducción de Mucho Gusto.