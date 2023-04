FOTOS – Sollozos y una “pérdida de tiempo”: lo que dejó la audiencia por la querella de Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar

18 de Abril de 2023

Cathy Barriga declaró en la audiencia por la querella contra Paulina de Allende-Salazar, mientras que Diana Bolocco y Roberto Saa deberán esperar hasta mañana.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago recibió este martes a Cathy Barriga y a la periodista Paulina de Allende-Salazar en el marco de la audiencia de juicio oral por la querella que interpuso la ex alcaldesa de Maipú en 2021.

La acción judicial se debe a la emisión de un reportaje que daba cuenta de presuntos casos de corrupción durante su gestión en dicha comuna.

Allí, Cathy Barriga prestó declaración, llegando sollozar por el daño que le ha causado toda esta situación. “Todo este tiempo no he podido tener una vida normal“, señaló la ex jefa comunal, según consignó Página 7.

DIEGO MARTIN/AGENCIA UNO.

“Yo hice un diplomado sobre el Espectro Autista en la Universidad Católica en el año en que estaba haciendo campaña (para la alcaldía), estaba haciendo un proyecto para ayudar a familias con hijos con TEA y ni eso puedo retomar“, aseguró.

En esa misma línea, Cathy Barriga aseveró que “me han dañado, cada vez que sale una imagen o una noticia positiva mía, están las palabras de este reportaje, están las horas extras, la corrupción, jamás, magistrado, he sido condenada”.

“No comprendo que un programa de televisión de tal responsabilidad no mida las consecuencias e intencionalidad“, insistió.

Diana Bolocco y Roberto Saa no pudieron declarar

La animadora Diana Bolocco y el periodista Roberto Saa también llegaron este martes hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para prestar declaración en calidad de testigos por la querella de Cathy Barriga.

Sin embargo, ninguno de los dos pudo concretar la diligencia y fue pospuesto para este miércoles, debido a la extensión que tuvo la declaración de la ex alcaldesa de Maipú.

“Durante toda la audiencia estuvimos con Roberto en una sala aparte, no escuchamos nada“, declaró Bolocco a BioBioChile, mientras que Saa acotó que “somos testigos de la ex alcaldesa. Acá hay un mal entendido. Nosotros nunca nos enteramos que había sido citados a declarar. Como las 4 de la tarde nos enteramos que había incluso una orden de arresto”.

En esa misma línea, aclaró que “no somos imputados, no se nos imputa ningún delito…. Obviamente yo le entrego todo mi apoyo a Paulina de Allende-Salazar. Es una gran periodista”

Por último, Roberto Saa lamentó la pérdida de tiempo, puesto que estuvieron desde las nueve hasta el mediodía esperando declarar. Junto con eso, criticó que “se priorizó ver unos videos. Fue inoficiosa la mañana, una pérdida de tiempo“.

DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

La declaración de José Antonio Neme

Quien aún resta por prestar declaración por la querella de Cathy Barriga es el periodista José Antonio Neme, quien se encuentra de vacaciones en Europa.

Según informó Página 7, el actual conductor de Mucho Gusto llegará este miércoles al país y concretará la diligencia el jueves 20 de abril.