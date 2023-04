Cathy Barriga advierte que batalla legal contra Paulina de Allende-Salazar no ha terminado

20 de Abril de 2023

Cathy Barriga agradeció el apoyo recibido y anunció que "este es el inicio" del proceso contra la periodista.

Compartir

Cathy Carolina Barriga Guerra, ex alcaldesa de Maipú, sufrió un revés judicial este miércoles luego de que el Octavo Juzgado de Garantía absolviera a Paulina de Allende-Salazar de los delitos de injurias y calumnias, tras la querella que presentó por un reportaje emitido en 2021.

Durante la mañana de este jueves, la ex jefa comunal se refirió a la decisión de la justicia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo que recibió de parte de sus seguidores en los últimos días.

“Quiero contarles que estoy bien, tranquila, y agradecer los mensajes que me llegan. Si bien el resultado de esta querella, que yo realicé hace dos años, sin duda podría haber terminado a favor o en contra“, manifestó.

En esa misma línea, Cathy Barriga quiso dejar en claro que “esto no significa que haya terminado, este es el inicio. Quiero agradecer siempre a quienes compartieron conmigo estos dos años. Nunca me he referido a los temas que estoy viviendo, que han sido difíciles”.

“Cada día, cada amanecer, cada vez que yo abro la cortina, es un nuevo comienzo”, cerró.

La crítica de Paulina de Allende-Salazar

Luego de conocer el fallo de la justicia, Paulina de Allende-Salazar criticó lo que vivió durante esta semana, acusando que fue un “show mediático”.

“Aquí hubo un show mediático que buscaba quizás, no tengo la convicción pero amedrentar el ejercicio profesional. Aquí hubo un ejercicio profesional, limpio, de excelencia”, indicó la periodista.

Sobre la posibilidad de que Cathy Barriga continúe con acciones legales, la ex Mucho Gusto aseveró que “perfecto, si la ley lo permite, que así sea, ojalá con mayor sobriedad. Y no hacerle gastar a los tribunales plata de todos los chilenos en elementos que no valen la pena”.