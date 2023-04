VIDEO – Esta es la foto de Don Ramón creada con inteligencia artificial que enojó a su familia

25 de Abril de 2023

La imagen de Don Ramón se viralizó en redes sociales a raíz de su alta definición, pero en su familia destacaron que la inteligencia artificial no pudo capturar algo esencial del actor.

Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, conocido simplemente como Ramón Valdés, es un actor mexicano que falleció en 1988 pero es recordado hasta el día de hoy por interpretar a Don Ramón en la serie El Chavo del 8.

En los últimos días, se viralizó una imagen del intérprete que fue recreada por la inteligencia artificial y en formato de alta definición, que despertó la molestia por parte de la familia.

DON RAMÓN EN HD CON IA. FASCINANTE pic.twitter.com/N87UnjAwY6 — Regalos Digitales (@ArceYuliano) April 21, 2023

Quien se refirió a esto fue el nieto de Ramón Valdés, Miguel Valdés, el que utilizó la red social TikTok para dedicar algunas palabras a la imagen que desató cientos de comentarios.

“Una fotografía de mi abuelito hecha por inteligencia artificial. Se ve impresionante las facciones, le puede ver hasta los poros, pero algo que mucha gente no sabe, porque no convivió con él, es esto: la mirada, no tiene nada que ver con la mirada de Don Ramón“, sostuvo.

Según la opinión de su nieto, Ramón Valdés “se ve como enojado y mi abuelito, aunque ponía cara de enojado, él jamás tenía esa mirada. Eso es algo que la inteligencia artificial jamás va a lograr, recrear la esencia de las persona“.

En el video en TikTok, Miguel Valdés aprovechó de comparar esta imagen de su abuelo creado con inteligencia artificial con otras más antiguas, destacando que “esa mirada es totalmente distinta, se ve ahí la persona que realmente era Don Ramón”.

“Después vean cómo era con su familia, qué chulada de mirada. Eso nunca lo va a lograr la inteligencia artificial”, cerró.