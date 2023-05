Margot Kahl desmintió a TVN tras su salida del canal público: “No es efectivo”

6 de Mayo de 2023

"Es muy distinto no llegar a acuerdo, a que no se cumplió con lo ofrecido", planteó la comunicadora.

Un categórico desmentido a lo manifestado por TVN respecto del fin de su relación laboral con Margot Kahl realizó la propia animadora, quien no dudó en asegurar que lo informado por el canal público “no es efectivo”.

Apenas seis meses después del regreso de la ex conductora del Buenos Días a Todos, este viernes se confirmó su partida de la estación televisiva, luego de que según el canal no se alcanzara un acuerdo por su contrato.

De esta forma, TVN ratificó que la comunicadora, que llegó al canal para ser parte del programa Hoy se Habla, no continuará en pantalla.

Lo que dijo Margot Kahl

Sin embargo, la versión que entregó el canal público sobre la razón del alejamiento de la animadora fue desmentida por la propia Margot Kahl.

“Lo informado por TVN no es efectivo“, manifestó la conductora, quien planteó que “es muy distinto no llegar a acuerdo, a que no se cumplió con lo ofrecido“.

Y sin pelos en la lengua aseguró que “desde enero que estoy sin contrato. Hubo varios meses en los que no se me pagó el sueldo“, según le contó a LUN.

Kahl también asumió que no se encontraba contenta con la línea editorial del programa Hoy se Habla, en el que compartía pantalla con Yamila Reyna, María José Castro y María Elena Dresser.

Contenidos

Al respecto, planteó que “para mí lo más importante y lo que me motiva son los contenidos, que sean de calidad, que aporten a las personas, a la sociedad, sin sensacionalismos, sin farándula, sin crónica roja ni alguna otra fórmula facilista para generar rating“, lanzó sin anestesia.

“Esa fue la razón para salirme de la televisión y fue, también, la razón para volver“, aseveró la comunicadora.

Margot Kahl apuntó que “lamentablemente, contrario a lo que se me ofreció, pocas veces hicimos un programa de conversación sobre la actualidad“.

Aseguró también que “me voy tranquila y muy agradecida de la gente valiosa que se la jugó por este proyecto. Es lamentable que no se haya llevado a cabo de acuerdo a lo originalmente ofrecido“, cerró.