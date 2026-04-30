Cecilia Cifuentes, economista: Gobierno de Kast “tuvo fallas comunicacionales bastante serias”

EL DÍNAMO conversó con la economista Cecilia Cifuentes, quien fue parte de equipo que trabajó en el programa de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, sobre la movida semana del gobierno.

La controversia surge en medio del Plan de Reconstrucción y Empuje Económico, luego de que el Gobierno anunciara la revisión del gasto social como parte de un ajuste fiscal.

Aunque desde el Ejecutivo se ha insistido en que no se recortarán beneficios directos, la forma en que se comunicó la medida generó inquietud pública y críticas desde la oposición, instalando la idea de posibles reducciones en ayudas como la PGU.

EL DÍNAMO conversó con la economista Cecilia Cifuentes, quien participó de la redacción del programa Puente y fue parte de equipo que trabajó en el programa de la excandidata presidencial Evelyn Matthei sobre la movida semana del gobierno.

– ¿Cómo observas el debate por el proyecto de Ley Miscelánea y lo que ha surgido como eventuales recortes del gasto social?

– Los ajustes no forman parte del proyecto de ley. Lo que sí, son relevantes para tener fuentes de financiamiento de este proyecto, porque es deficitario inicialmente. Por eso es clave lo que vaya a decir el Consejo Fiscal Autónomo. El gobierno desde la campaña planteó que era necesario hacer un ajuste de gasto, punto que comparto. Ahora, se ha dicho harto que aquí no se van a tocar beneficios sociales, y eso es algo correcto.

– Pero, ¿cómo conversa eso con esta revisión que se está haciendo de los programas?

– Lo que creo es que se ha comunicado mal el tema. Hubo varias fallas comunicacionales bastante serias. Pero el hecho de revisar programas sociales no necesariamente significa reducir beneficios. Un tema es el objetivo que uno tenga, y otro distinto es la herramienta que se usa para lograrlo. Aquí lo que se está haciendo, e instinto en que creo que se ha comunicado mal, es revisar las herramientas. Hace mucho tiempo que existe este diagnóstico de que hay programas que no cumplen el objetivo, y que tienen que ser modificados.

– Se ha leído como una reducción de los aportes a las personas más vulnerables…

– El caso de la PGU es más llamativo, porque la PGU es una transferencia directa. En general los programas que son transferencias directas tienen mucho menos espacios de ineficiencia. Simplemente aquí lo que es necesario hacer, y probablemente eso es correcto, es buscar la forma más eficiente de hacer las transferencias y de definir los grupos objetivos. Pero en la PGU es más difícil que uno pudiera decir aquí hay ineficiencia.

– ¿Y qué sí se podría evaluar de ese tipo de programas?

– Lo que uno podría evaluar, pero yo no he visto que se haya hablado en esta línea, por ejemplo, son los requisitos para entregarle la PGU a los inmigrantes. Se podría debatir. En Chile son bien bajos. Se podría tomar el ejemplo de Países Bajos, donde existe algo similar a la PGU, pero se exige para recibirlo tener al menos 50 años de residencia. En Chile la PGU se la entregan a los inmigrantes con 20 años de residencia.

– Quizá revisar barreras o requisitos de entrada azprogramas sociales.

– Claro, uno podría avanzar en esa línea, lo que pasa es que, si esto se comunica mal genera preocupación en las personas que están recibiendo esos beneficios. Hay bastante consenso técnico que se podrían perfeccionar para evitar abusos en las políticas, pero hay que comunicarlo bien.

– ¿Los recortes son suficientes por si solos para financiar el Pdl?

– El gobierno se planteó metas bien ambiciosas, y lo que ha dicho el director de presupuestos es que han avanzado bastante en las metas, que es recortar lo que uno podría llamar gasto en burocracia. Ese gasto, si uno compara el nivel de 2019, para irnos a un periodo antes de la pandemia, tuvo un aumento muy importante. El aumento real corregido por inflación son 5.300 millones de dólares al año adicionales. Y uno no ha visto que eso se haya contrarrestado con mejor calidad en la entrega de los servicios.

– ¿Crees que están son señales claras de mayor disciplina fiscal?

– No me parece correcto anunciar que se va a reducir la PGU, por ejemplo. La gente lee a través de un oficio que dice se va a revisar el beneficio de la PGU. Entonces, me parece que es súper importante que se comunique bien y se dé tranquilidad a las personas, que no les van a reducir o que no van a dejar a los niños sin alimento en los colegios. Porque ahí se le genera mucho espacio a la oposición para que esto esté de acuerdo con su consigna de que le van a bajar los impuestos a los ricos para reducir los beneficios sociales.

– ¿Se ha instalado esa idea?

– Es un tremendo error, porque uno podría explicar en más detalle por qué bajar el impuesto a la empresa no es bajarles los impuestos a los ricos. Aquí no se está bajando ni se está tocando la tasa que es la relevante en el fondo, que es la tasa del Impuesto Global Complementario. Eso sigue siendo lo mismo. Las personas de altos ingresos no van a pagar menos impuestos. Pueden reducir un poco sus impuestos si es que reinvierten en las empresas, pero si hacen retiro van a pagar más, de hecho.

– ¿Fue un error lo que planteó el ministro de Hacienda en relación con que los oficios de los recortes son privados?

– A mí me parece que se hizo una mala analogía. Escuché a un ex director de presupuesto que dijo que aquí no hay oficios privados. Por lo tanto, decir que son cartas privadas, me parece que la analogía no es la correcta.

– ¿Es la ruta que debe seguir el Gobierno para cumplir con su agenda económica?

– En general el Proyecto de ley está muy bien orientado. Tengo algunas diferencias, por ejemplo, en el tema de las contribuciones, o uno podría revisar este tema del subsidio al empleo, pero en general me parece que está bien alineado. El gobierno se tiene que mantener en la línea de defender este proyecto de ley, obviamente, aunque ha dicho que está abierto a que en la discusión legislativa se pueda mejorar.

– ¿Basta para alcanzar las metas que se trazó el Gobierno en materia económica?

– El Gobierno tiene que avanzar en otras áreas. Tiene que mandar su agenda de seguridad pública, que es un tema súper relevante. También hay reformas pendientes en materia del Estado y el empleo público. Este es un primer proyecto, pero uno podría decir que es una condición necesaria avanzar en las líneas generales. Para mí lo más relevante es el tema de los permisos y de los impuestos corporativos. Pero eso no asegura la meta de crecimiento que se plantearon. En general, son metas muy ambiciosas en términos de crecimiento económico, de tasa de desempleo y de creación de puestos de trabajo. Y esas metas no se logran solo con el proyecto de ley y el ajuste de gastos. Son necesarias más medidas.