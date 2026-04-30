Director de Migraciones respalda construcción de zanja fronteriza: “Si uno se cae ahí no puede volver a salir”

AGENCIA UNO

Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, defendió la efectividad de la zanja que el Gobierno comenzó a construir en la frontera norte, asegurando que ha permitido reducir los ingresos irregulares a Chile.

En entrevista con radio Biobío, el ex parlamentario detalló que en la actualidad hay 330 mil personas con su situación migratoria irregular, de los cuales 250 mil están empadronadas, puntualizando que “vamos avanzando lentamente en una disminución de los ingresos irregulares”.

Sauerbaum recalcó que la llegada de José Antonio Kast a La Moneda provocó “un efecto importante en los ingresos clandestinos, una baja muy importante y una salida de personas voluntariamente, que nos da una buena señal”.

Junto con ello, adelantó que el Gobierno presentará en las próximas semanas un proyecto para impulsar la salida voluntaria del país de los extranjeros irregulares, reiterando que en el caso de los ciudadanos venezolanos no es posible su expulsión.

“Estamos haciendo los esfuerzos a través de Relaciones Exteriores, conversando a través de Estados Unidos, buscando que Venezuela vuelva a establecer una relación con nosotros para solucionar estos problemas”, indicó el director de Migraciones.

En esta línea, precisó que “la ley nos impide regularizar a una persona que entró por un paso no habilitado; por tanto, la persona debe salir del país y volver a ingresar. Nosotros le vamos a proponer a la gente que salga voluntariamente sin sanciones”.

En tanto, Frank Sauerbaum defendió la efectividad de la zanja que se construye en el norte, la iniciativa estrella del Plan Escudo Fronterizo, dejando en claro que “estuve en la zanja, al medio, y es un efecto disuasivo bien importante. Es una cosa de 3×3, donde si uno se cae ahí no puede volver a salir porque las paredes son de arena y, por lo tanto, uno no tiene de dónde tomarse; se derrumba”.