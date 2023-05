VIDEO – Germán Garmendia responde a funa de youtuber español: “La cagué”

16 de Mayo de 2023

Dalas señaló que Germán promocionaba un sitio de trading, además de defender al argentino Coscu, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual y contra quien se enfrentará en la Velada 3 organizada por Ibai Llanos.

Germán Garmendia, el youtuber chileno más famoso del mundo, salió al paso de la funa en su contra realizado por su par español DalasReview, quien lo acusó de buscar estafar a sus seguidores.

Ante estas acusaciones, HolaSoyGermán publicó un extenso video donde se defendió asegurando que, respecto a la página de trading, señaló que la promocionó para apoyar a un amigo, pero que se dio cuenta que el sitio era sospechoso.

“Me metí a indagar su perfil y me di cuenta que es una persona que no me gustaría promocionar de ninguna forma. Me alejé. Me di cuenta de mi error (…) Les tengo que pedir una disculpa”, agregó.

Sobre las denuncias sobre Coscu, Germán no quiso referirse mayormente, pero dejó en claro que “no soy una máquina. Solo soy un tipo de Youtube que hace videos. Voy a cometer errores y voy a seguir cometiendo errores, pero mi intención siempre es tratar de aprender lo más posible de cada uno y si es algo que yo puedo solucionar, lo haré”.

“A veces se me escapan detalles. Se siente horrible cuando la cagas, pero la cagué y por eso pido disculpas”, sentenció Germán Garmendia.