VIDEO – La sorpresa que se llevó Germán Garmendia en los Premios Esland 2022

30 de Enero de 2023

Germán Garmendia había asistido a los Premios Esland para presentar un premio, sin saber lo que le esperaba.

Germán Alejandro Garmendia Aranis, youtuber chileno, fue galardonado la noche de este domingo en los Premios Esland 2022, en la categoría Mejor Trayectoria.

El galardón fue presentado por el animador y streamer The Grefg, quien reveló que esta era una categoría secreta de la que no se había hablado.

“Hay aquí una persona que literalmente cuando yo empecé a subir videos, él ya se había pasado internet unas 50 veces…“, señaló el español frente a las diez mil personas que llegaron hasta el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

“Es el papá de muchos de nosotros, hizo historia, es la inspiración de muchísimos…, ¡y es efectivamente Germán Garmendia!”, agregó, mostrando un video a modo de homenaje al chileno, lo que provocó, incluso que derramara unas lágrimas.

Las declaraciones de Germán Garmendia en los Premios Esland

Una vez sobre el escenario, y tras recibir su galardón en los Premios Esland 2022, el chileno Germán Garmedia no pudo ocultar su emoción.

“Me hiciste llorar, me hiciste llorar. Gracias, muchas gracias”, admitió, agregando que “de verdad me sorprendiste. Estoy muy feliz, muchas gracias”.

Junto con eso, agradeció a “México y todos por el cariño, me siento entre familia acá”, revelando también que “no tenía idea, el (TheGrefg) me habíaa dicho que viniera a presentar un premio“, pero no que sería galardonado.