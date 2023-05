Con el último show al aire libre de Chancho en Piedra: cómo comprar entradas al Bierfest Santiago

16 de Mayo de 2023

El Bierfest Santiago se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en el Parque Padre Hurtado, en La Reina.

Bierfest Santiago es el festival de cervezas artesanales independientes con mayor tradición de la Región Metropolitana, por lo que en esta edición que se realizará el sábado 20 de mayo, contará con diferentes expositores cerveceros.

Por otra parte, estará presente Chancho en Piedra, grupo de rock chileno que realizará su último show en vivo al aire libre, luego de anunciar que tendrán un “receso indefinido” después de tocar juntos por casi tres décadas.

Además estarán presentes, como parte de la cartelera musical, las siguientes bandas nacionales: Gufi, Los Mox, Frank’s White Canvas, Revive Soda (banda tributo a Soda Stereo), The Beast (banda tributo a Iron Maiden) y Nobody (banda tributo a Rage Against The Machine).

¿Cómo comprar las entradas para Bierfest Santiago?

Al igual que los años anteriores, la 14° edición de Bierfest Santiago se llevará a cabo en el Parque Padre Hurtado, ubicado en la comuna de La Reina. El recinto que estará abierto para todo público e incluso, los menores de 10 años tienen entrada liberada, pero siempre acompañados por un adulto responsable

De esta manera, la apertura de las puertas será desde las 12:00 a las 23:00 horas, mientras que la entrada se realizará por el acceso principal en la avenida Francisco Bilbao 8654.

Respecto a la venta de entradas, estas se encuentra disponible en Ticketplus, pero quienes prefieran adquirirlas el día del evento, podrán hacerlo en la boletería que ubicada en la entrada al parque

Cómo llegar al Bierfest Santiago

Durante esta edición habrá un descuento usando el código VAMOSABIERFEST para quienes se movilicen con Cabify.

Aunque las personas también podrá optar por los recorridos Red que pasan en las afueras de la estación Bilbao del Metro de Santiago tales como la 518, C05, 501 y D08.