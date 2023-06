Máximo Menem y las críticas a Claudia Conserva por Brava: “Increíble que haya tenido el coraje”

2 de Junio de 2023

Máximo Menem también padeció cáncer en el 2018 e indicó que él no se hubiera grabado "porque de verdad me sentía pésimo".

El documental Brava de Claudia Conserva desató una serie de críticas en contra de la animadora por exponer su historia en televisión.

Quien se sumó a las opiniones generadas por la serie documental de tres episodios que emitió TVN, fue Máximo Menem, quien en 2018 fue diagnosticado con un cáncer cerebral.

En conversación con Página 7, indicó que “cada uno tiene su manera de enfrentar el cáncer. Desde mi punto de vista, cuando yo lo tuve, no me hubiera grabado con todos los síntomas que uno pasa, pero ella lo hizo”.

De esta manera, el hijo de Cecilia Bolocco señaló que “lo que escuché sobre el documental, es que es muy bueno. Es fuerte, crudo, pero son maneras de transmitir las cosas de diferentes personas”.

Máximo Menem, destacó el trabajo realizado por Claudia Conserva, quien eligió esta forma para compartir su vivencia con las personas.

Frente a esto, reconoció su admiración por la animadora. “Me parece increíble que haya tenido el coraje para hacerlo. Lo encontró admirable. Yo no lo hubiera hecho, porque de verdad me sentía pésimo”, añadió.

El joven también se refirió a los cuestionamiento que ha recibido la animadora tras llevar a cabo este documental, señalando que “al final la gente siempre va a criticar por todo“.