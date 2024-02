VIDEO – El tenso momento entre Marcial Tagle y Máximo Menem en Top Chef VIP

19 de Febrero de 2024

El actor fustigó al hijo de Cecilia Bolocco, quien terminó tratándolo de "ahue...".

Un tenso momento fue el que protagonizaron Marcial Tagle y Máximo Menem en el episodio de este domingo de Top Chef VIP.

Ocurrió cuando ambos veían cómo sus compañeros preparaban pescados, cuando el actor dio su parecer con lo que estaba ocurriendo con Gissella Gallardo.

“Pero por qué va a bajar la temperatura del pescado“, criticó el intérprete, a lo que el hijo de Cecilia Bolocco le acotó que “porque metiste el pescado helado“.

Fue en ese momento que Marcial Tagle no vio con buenos ojos las palabras que le dedicó Máximo Menem, llegando al punto de sacar a colación a la ex Miss Universo.

“A ver hueón (sic), a ver, ¿querí que llame a tu mami y le diga que te estai portando mal acá? Te mandan fletado para la casa, castigado, sin Play Station en la tarde“, dijo, a lo que el joven universitario respondió con un simple “qué ahueo…”.

“Me tenía chato”

Hace algunas semanas, Máximo Menem ya había dado luces de la mala opinión que tuvo de Marcial Tagle luego de haber compartido en Top Chef VIP.

En una entrevista a LUN comentó que “Marcial ya no está en el programa. Gracias a Dios lo echaron, porque me tenía chato“.

“Era pesado y de la nada porque ni siquiera me conocía. Yo le paré el carro: Estás haciendo farándula y no te voy a responder. Ahí el solito se fue. No hay que pescar”, agregó.