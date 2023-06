Daniella Chávez filtra supuesto audio de Chino Ríos: “Me pide una noche junto a él”

19 de Junio de 2023

"Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, agregó la chica Playboy.

Daniella Chávez reveló en redes sociales un supuesto audio de Marcelo Ríos, donde el ex número 1 del mundo le habría hecho una propuesta de índole sexual.

Y es que en su cuenta de Tik Tok, la ex madrina de O’Higgins sostuvo: “¡Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista! Jaja Pobre!”.

En esta línea, Daniella Chávez viralizó el audio de la persona que dice ser Chino Ríos, donde le señala: “Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hue…, porque tengo tanta huea de todos estos saco… Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos… ¿Te tinca o no? Cuéntame”.