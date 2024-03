“Mi amor por él es incondicional”: Paula Pavic se confesó sobre su actual relación con Marcelo Ríos

25 de Marzo de 2024

Paula Pavic se sinceró sobre la relación y las expectativas que tiene a futuro con el ex tenista.

Paula Pavic se refirió a la actual relación que tiene con su ex marido, Marcelo Ríos, con quien tuvo tres hijos y compartió 16 años de su vida, hasta que se separaron en 2023.

En el programa La Divina Comida de CHV, Pavic se sinceró sobre los sentimientos que tiene por el ex tenista. En este sentido, confesó que pese a que se encuentran separados, todavía tiene un “amor incondicional” por él.

“Siento que… que como que mi amor por él es incondicional“, partió diciendo en dicho espacio.

Es por esta razón que la mujer declaró que desea retomar la amistad que tuvieron alguna vez, y de esta forma, poder llevarse de la mejor manera en el ámbito familiar.

“Mi sueño es poder ser amiga de él en algún minuto y así poder salir con los niños juntos y tener conversaciones de ‘cuéntame cómo está tu vida’ y ‘yo la mía’, porque en algún minuto fuimos amigos“, dio a conocer frente a los demás invitados del programa.

Paula Pavic se sinceró sobre su relación con Marcelo Ríos

Por otra parte, Paula Pavic abordó la actual relación que tiene con Marcelo Ríos y recalcó que es cordial. De hecho, dijo que el retirado tenista lleva sin ningún problema a su pareja de 18 años a la casa.

“Está súper cordial el tema, de hecho, él va con su polola a la casa“, detalló.

Hace un tiempo, la influencer también habló sobre sus sentimientos hacia su ex pareja, asegurando que “lo voy a querer siempre, pero dejé de amarlo como pareja“.

A lo que agregó en Revista Velvet: “Hoy no podría darle un beso. Es heavy; no lo hemos conversado, yo creo que él aún no lo asume“.

“Comencé a dejarme de lado nuevamente y a normalizar cosas que no eran. No tenía el mismo interés en mí que sí sentía por otras personas“, concluyó en aquella ocasión sobre lo que la motivó a tomar la decisión de separarse.