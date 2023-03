El antecedente que involucraría a Marcelo Ríos en el caso Relojes VIP

24 de Marzo de 2023

La información sobre Marcelo Ríos fue dada a conocer por la periodista Paulina de Allende-Salazar en Mucho Gusto.

Marcelo Andrés Ríos Mayorga, ex tenista chileno, aparece mencionado en la carpeta investigativa del denominado caso Relojes VIP, en el que están involucrados Tonka Tomicic junto a su ex pareja Marco Antonio López, popularmente conocido como Parived.

La información la dio a conocer la periodista Paulina de Allende-Salazar en el matinal Mucho Gusto, quien explicó que esto se debe a la declaración de un conocido lanza internacional que fue detenido en 2019 al intentar ingresar al país con un pasaporte falso.

En su declaración a la PDI, este sujeto apuntó a Estrella Dinamarca y Augusto Vásquez como los cabecillas del contrabando de joyas y relojes de alta gama.

“Quienes nos compran las joyas y relojes saben perfectamente que son robados en el extranjero. Digo lo anterior porque ellos saben quién es uno, en el sentido de ser lanza internacional y además, los relojes y joyas que vendemos no se venden en el mercado local porque son muy exclusivas y caras”, indicó.

En esa misma línea, agregó que “las personas que compran los relojes y joyas como destinatario final y que nombré al final de mi declaración anterior, tales como Tonka, Parived y Marcelo Ríos saben también perfectamente que son robados. Estrella a nosotros nos compra las especies más o menos a un tercio del precio de mercado”.

“No tiene nada que ver”

Sin embargo, Paulina de Allende-Salazar dejó en claro que este es el único antecedente que vincula a Marcelo Ríos con el caso Relojes VIP, solo esta mención en la declaración de este lanza internacional a la PDI.

Además, al momento de ser consultado sobre el tema, a través de su padre, el ex tenista señaló que “no iba a hablar del tema y que no tiene nada que ver“.