Las confesiones de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar: “Jorge andaba con cinco niñas”

5 de Julio de 2023

Después de una larga espera, finalmente Daniela Aránguiz dirá presente en Podemos Hablar de CHV, para referirse a su mediático quiebre con Jorge Valdivia.

Un adelanto del capítulo, que se emitirá este viernes, Jean Philippe Cretton le consultó a la ex chica Mekano “¿qué sientes hoy?”.

“Rabia (…) abandono a todo lo que construimos juntos”, indicó Aránguiz, quien también tuvo palabras para el incidente ocurrido afuera de su condominio, donde debió intervenir a Carabineros, apuntando que “yo me defendí”.

Junto con ello, Daniela Aránguiz comentó las relaciones extramaritales de Valdivia, asegurando que “Jorge andaba con cinco niñas”.

Respecto al affaire que tuvo el Mago Valdivia con la diputada RD Maite Orsini, Aránguiz explicó que “conversé con Maite, porque yo le dije ‘quiero saber si es verdad que tú estás saliendo con mi marido’”.

Además, la ex Mekano planteó que su ex marido “siempre me castigó en la parte económica”, aseverando que Valdivia la confrontó por hablar públicamente de la parlamentaria. “Mientras que tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada”, reveló.

Para cerrar, Daniela Aránguiz recalcó que “cuando yo firme el papel de divorcio con Jorge va a estar devuelta mi dignidad”.