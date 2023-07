De qué se trata el documental por el que Pedro Pascal fue nominado al Emmy 2023

13 de Julio de 2023

Pedro Pascal espera quedarse con la estatuilla a Mejor Narrador por su trabajo con la cadena CNN.

Este miércoles se dio a conocer la lista de nominados a los premios Emmy 2023 y el chileno Pedro Pascal postula a tres premios en distintas categorías: Mejor Actor de Drama, Mejor Presentador y Mejor Narrador.

Esta última se debe a que en 2022, la cadena de noticias estadounidense CNN fichó al actor como narrador de su docuserie original, Patagonia: Life on the Edge of the World.

La producción, que se estrenó el 6 de julio 2022, muestra increíbles paisajes de los territorios australes de Chile y Argentina.

En él, Pedro Pascal se encargó de relatar los seis capítulos de la producción, que se centra en la naturaleza del lugar.

¿De qué se trata el documental que narra Pedro Pascal?

Patagonia: Life on the Edge of the World, es una producción audiovisual al más puro estilo de la franquicia Planet Earth de la BBC.

En la pieza audiovisual se registran extraordinarias imágenes de paisajes y vida silvestre, así como el trabajo científico que se desarrolló en la zona junto con la rutina de las comunidades locales.

El documental muestra la belleza del territorio austral de Chile y Argentina, acompañada de la melodiosa voz del artista.

“Tengo grandes recuerdos de viajes a la Patagonia y de explorar algunos de los hermosos lugares representados en la serie”, recordó Pedro Pascal sobre el documental de CNN, en declaraciones que recogió el portal The Hollywood Reporter.

Además, la docuserie Patagonia, es el primer intento de la cadena televisiva por abordar la historia natural como temática. Según reveló el portal de noticias, esta producción tuvo un rodaje que demoró un año, recopilando material exclusivo para los amantes de la naturaleza.

La producción que tiene de narrador a Pedro Pascal, se estrenó el año pasado en el bloque de programación CNN Sunday en Estados Unidos y para quienes quieran verlo, se encuentra disponible en Amazon Prime.