“Se llevaban muy mal”: la sorpresa de Sabrina Sosa con dichos de Daniela Aránguiz contra Claudio Valdivia

10 de Julio de 2023

Sabrina Sosa, ex pareja de Claudio Valdivia, expresó su sorpresa por las declaraciones de Daniela Aránguiz, quien acusó al hermano de Jorge Valdivia de “toda la vida se me tiró”.

En Sígueme y Te Sigo de TV+, la modelo recordó que no es la primera vez que la ex chica Mekano lanza dichos de esta índole.

“Hace años, cuando nació Gaspi (su hijo con Claudio Valdivia), ella dijo que iba a tirar una bomba antes de irse de viaje y tuvimos un problema”, indicó.

Según Sabrina Sosa, Aránguiz “contó en televisión que yo no dejaba a los primos (sus hijos) ver a mi hijo, y yo no entendía por qué dijo eso, si nunca me llamó ni me escribió. Mi hijo era prematuro, así que tampoco habrían podido ir a verlo”.

“Me llamó la atención y siento que ahora pasó lo mismo, antes de irse de viaje”, sostuvo la argentina, quien estuvo ocho años con Claudio Valdivia, separándose en 2019.

Junto con ello, apuntó que no existía relación familiar entre las parejas, planteando que “yo la habré visto tres o cuatro veces, y a mi casa fue una sola vez. Ellos salían entre hermanos”.

Si bien Sabrina Sosa argumentó que Valdivia y Aránguiz estuvieron 20 años juntos y ella con Claudio fueron pareja solo ocho, dejó en claro que no observó alguna actitud extraña del padre de su hijo hacia la ex bailarina.

“Qué pasó esos otros 12 años, no tengo idea, y a estas alturas no pongo las manos al fuego por nadie, nada me sorprendería. En el tiempo que yo estuve con él, me parecería raro porque se llevaban muy mal”, recalcó.

Sosa reflexionó que “pudo haber sido o no mientras él estaba conmigo, pero creo que a ella le complica un poco la junta de los hermanos, si son bravos. Le debe complicar un poco todavía”.