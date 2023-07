VIDEO – Fran García-Huidobro abandona set de Gran Hermano en protesta por presencia de Bambino

25 de Julio de 2023

Francisca García-Huidobro pidió la palabra para cuestionar el accionar de Altamirano en Gran Hermano, especialmente sus agresiones hacia Bigote.

El set de Gran Hermano vivió un controvertido momento, luego que este lunes llegara hasta el set de Chilevisión Fernando Altamirano, Bambino, el último eliminado del reality.

Cuando tocó el momento que el panel conversara sobre Bambino, Francisca García-Huidobro pidió la palabra para cuestionar el accionar de Altamirano en Gran Hermano, especialmente sus agresiones hacia Bigote, la mascota.

“Voy a tomarme una atribución que probablemente me va a costar la pega, pero me la voy a tomar igual. No me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando”, partió diciendo Fran.

Tras esto, García Huidobro detalló que Bambino “fue eliminado de la casa, según mi humilde opinión, por 3 razones: por flojo, por machista pero por paliza por las cosas que dijo sobre Bigote. No quiero interactuar con él porque yo no tengo nada que ver ni quiero tener nada que ver con una persona que se refiere así en contra de los animales”.

“Alguien que ni siquiera hace un mea culpa sobre lo que dijo y manifestó sobre un animal es alguien que a mi no me interesa tener ningún tipo de relación”, cerró Francisca García-Huidobro, dejando el set.