“Fueron súper violentos”: ex notero de Canal 13 sufrió feroz golpiza en Barrio Bellavista

30 de Julio de 2023

Matías Burboa fue atacado por un grupo de delincuentes a la salida de una discoteque.

El ex notero de Canal 13, Matías Burboa, fue víctima de un violento robo y de una feroz golpiza por parte de delincuentes en el Barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta.

Según su relato, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado cuando venía saliendo de una discoteque a la cual asistió por el cumpleaños de un amigo.

Cuando salió del local, dos personas lo empujaron y, posteriormente, se sumaron otros integrantes de la banda a golpearlo.

“Fui a un cumpleaños y cuando terminó la fiesta en la disco, puse un pie afuera y venían dos personas que me empujaban, y el teléfono se me cae. Luego, aparecen dos personas más y me empiezan a agarrar a combos, golpes brígidos“, contó el periodista a LUN.

El ex notero de Canal 13 reveló que para distraer a las personas que estaban en ese sector, “me gritaban por qué les estaba pegando. Como les decía que no lo estaba haciendo y que era un ataque, más ellos me pegaban“.

“Sí había más gente, pero no cachaban que era un asalto, sino que una pelea no más. Se metió mi pareja, mi amiga y nos pegaron a los tres. Quedamos en el piso. La gente de la disco no hizo absolutamente nada, y estábamos en la puerta”, aseguró.

Además de los golpes que recibió, Matías Burboa sufrió el robo de un iPhone 13 Pro Max, el cual tuvo que bloquear, pero le hizo un seguimiento para saber dónde estaba.

“Te podría decir que ahora está en el centro de Santiago. Me dan ganas de ir a buscarlo, pero siento que es arriesgarme y arriesgar a mi acompañante. Los gallos fueron súper violentos“, dijo.

Por último, el periodista manifestó que “estoy muy adolorido. Los golpes los recibí en la cara y en el cuero cabelludo. Fueron brígidos. Mi pareja quedó con dificultades para caminar, dice que está bien, pero habrá que ver su evolución”.