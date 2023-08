CNTV suma más de 250 denuncias tras amenazas de Fran a Coni en Gran Hermano

1 de Agosto de 2023

A los televidentes no les gustó el constante bullying y amenazas de Fernanda a Coni.

Compartir

Fran Maira – más conocida como Fernanda – se ha convertido en la villana más reconocida de Gran Hermano por sus constantes comentarios y acciones en contra de Constanza Capelli, la gran favorita del público.

Y es que los comentarios amenazando a Coni, sus insultos y ofrecimiento de golpes, de los cuales se vanagloria en el grupo de Los Guarenes, han hecho que la gran mayoría de los fanáticos del reality de CHV exprese su descontento por sus actitudes.

Así, la gota que rebasó el vaso para los televidentes ocurrió en los últimos días, cuando Maira pensó que Coni la había nominado en la espontánea.

“Te amo mi amor, Coni. Nos vemos en la placa washita. Y si me echan a mí me vale pico, porque me va la raja afuera, pero nos vemos afuera, maraca culiá (sic)”, disparó.

fernanda – te amo mi amor, coni nos vemos en la placa wachita, y si me echan a mi me vale pico porque me va la raja afuera"

quien le avisa que le cambiamos el nombre, tiene 12 mil denuncias al cntv BDLSBSLWL#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/C48Xtq3ZNQ — hansito's house ✨ (@bystrawberrypie) July 31, 2023

En esta línea, se sumó lo señalado por la modelo de contenido para adultos, quien apuntó que realizaría tal nivel de bullying a Constanza, que haría que renunciara a Gran Hermano.

“Que nos haga todas las espontaneas que quiera… Nos va ir la raja afuera y esa es una gran diferencia. La voy a huevear tanto (a Coni) en esa cena, que se va querer ir”, recalcó.

Espero tener lejos de mi vida a cualquier “amiga” como Viviana, que escucha que desde su misma cama, Fernanda se refiere a Cony como “MARACA”, sin incomodarse en lo absoluto. Se acuesta, y le hace cariño, mientras se ríen del bullying que le harán. Maraca eres tú #granhermanoChv pic.twitter.com/hpXMF80QdW July 31, 2023

Estos dichos fueron emitidos durante la gala de Chilevisión, lo que hizo que los televidentes de Gran Hermano fueran en masa a denunciar estos hechos ante el Consejo Nacional de Televisión, acumulando ya 256 denuncias, consignó Tiempo X.