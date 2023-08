La movida de Coni en Gran Hermano que fue aplaudida en redes sociales

1 de Agosto de 2023

Mientras la casa estaba concentrada en otro tema, la joven recurrió al confesionario del programa.

Durante la emisión de este lunes de Gran Hermano, Coni Capelli fue aplaudida en redes sociales al realizar la nominación espontánea contra dos de sus compañeras de encierro.

Mientras los integrantes de la casa despedía a Francisco Arenas tras ser eliminado, se dirigió hasta el confesionario para consultar si ya se había realizado esta acción, la que puede utilizarse una vez a la semana.

“Constanza, ¿quieres hacer la nominación espontánea?“, le preguntó la voz en off a la bailarina, quien respondió afirmativamente, lo que desató una ola de aplausos en el estudio.

De esta forma, la joven comenzó a argumentar que sus primeros tres votos serían porque “creo que desde un principio siempre dije que iba a ser leal a mis sentimientos y una amistad, por más que se haya dado por terminada y perdida, siguen permaneciendo en mi corazón los buenos momentos y los buenos recuerdos”.

“Pero creo que ha llegado a un punto en que esta persona ha seguido hincando en una herida que quiere cerrar pero ella quiere seguir abriendo. Así que mis primeros tres votos van a ser para Trinidad”, dijo Coni durante su nominación espontánea en Gran Hermano.

¿Para quiénes fueron los otros dos votos?

Los siguientes dos votos de la participante del reality show de Chilevisión fueron para Skarleth porque “básicamente voy a repetir mi misma sensación del primer momento. Creo que la Skarleth ese día en el conflicto ha demostrado tener una personalidad no como la que aparenta tener que es la de la voz dulce“.

“Sin embargo, igual la he sentido bastante más cerca que antes, pero creo que me quedo con eso. Ella una vez me dijo en vivo que yo tenía que pedir disculpas a toda la casa, pero yo no he sentido disculpas de parte de ella por las palabras que me dijo el día de la discusión, que me puteó de arriba para abajo. Tampoco es algo que necesite, pero esta es una lección de humildad para ella“, cerró.

Reacciones en redes sociales

La decisión de Coni de realizar la nominación espontánea en Gran Hermano no solo fue aplaudida en el estudio, sino que también en redes sociales.

