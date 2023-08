Fernando Solabarrieta vuelve a la TV: “Mi familia ha sido clave”

2 de Agosto de 2023

El periodista deportivo volverá a las pantallas como parte de la cobertura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 para CDO.

Fernando Solabarrieta había estado alejado de la televisión desde diciembre de 2022, tras su salida de ESPN, a lo que se sumó un accidente automovilístico en La Ligua.

Sin embargo, el periodista deportivo volverá a las pantallas como parte de la cobertura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 para CDO.

En entrevista con Página 7, Solabarrieta expresó que “ha sido bonito este retorno, pero viene con todo lo que conlleva un regreso a la pantalla, con mucha responsabilidad”.

“Yo tenía muchas ganas de hacer los Juegos Panamericanos desde una plataforma, porque se trata de mi sexta cobertura, y son como esas medallitas que te vas colgando, y no quería quedarme fuera considerando que va a ser en Chile“, puntualizó el ex rostro de ESPN.

Fernando Solabarrieta dejó en claro que su familia fue importante para su vuelta a la TV, argumentando que “mi familia ha sido clave, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Todos han sido muy apoyadores, y es muy valioso para mí en esta etapa”.

“Si bien era algo que no buscaba, este tiempo lejos de la televisión me permitió, después de 30 años, tener un pequeño descanso. Me hizo bien, además que hace bien tener momentos de ocio. Es bueno, es necesario y lo he vivido ahora. Ha estado bueno, y lo pude pasar bien”, sentenció.