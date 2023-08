VIDEO – El proyecto paralelo de Robin y Valentina de Generación 98

3 de Agosto de 2023

Los actores son parte de una divertida obra de teatro que recordará éxitos de grandes boy bands.

Robin y Valentina son dos de los personajes que más han llamado la atención desde el debut de la teleserie Generación 98, cuyos intérpretes, María Gracia Omegna y Gabriel Urzúa, son pareja en la vida real.

Pero más allá del vínculo sentimental, estos dos actores se unirán en un nuevo proyecto teatral que lleva por nombre Tell Me Why -parte de la letra de la canción “I Want it That Way”-, obra musical basada en los grandes éxitos de las clásicas boy band de los 80’s y 90’s.

La producción está a cargo de Cultura Capital y reúne a varios rostros de la televisión en una divertida performance, a cargo de la compañía Los Contadores Auditores.

¿De qué se trata el musical Tell Me Why?

El montaje de Tell Me Why cuenta la historia de un grupo de amigos fanáticos del baby fútbol, que se enfrentarán a un difícil momento como equipo. Esto, ya que uno de ellos es llamado a una competencia de mayor nivel y tendrá que decidir entre quedarse o si cumplir su sueño.

La obra tiene como base las canciones de grandes grupos musicales como Backstreet Boys, New Kids On The Block, N’Sync, Bee Gees, entre otros. De esta manera, varios actores y actrices interpretarán los hits en vivo con llamativas y divertidas coreografías.

Además de los actores que dan vida a Robin y Valentina en Generación 98, en Tell Me Why también participan otras figuras como Carmen Disa Gutiérrez, José Antonio Raffo, Dayana Amigo, Koke Santa Ana, Mariela Mignot y Carlos Donoso.

¿Cuándo y dónde se puede ver Tell Me Why?

En un inicio, Tell Me Why estaría solo en cartelera desde este jueves 3 hasta el domingo 6 de agosto en el Teatro Nescafé de las Artes.

Sin embargo, por su éxito en ventas, sumó nuevas fechas para los días 10, 11, 12 y 13 de agosto.

La venta de entradas se realizará en la boletería teatro y a través del sistema Ticketek. Mientras que los horarios dependerán de la función, ya que de jueves a sábado será a partir de las 20:00 y el domingo iniciará a las 19:00 horas.

